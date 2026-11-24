

به گزارش ایرنا، این حادثه حوالی ساعت ۲ بامداد دوشنبه و در جریان گشت‌زنی و برقراری امنیت رخ داد. در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس جنوب کرمان آمده است: تیم گشت کلانتری ۱۲ جیرفت هنگام مواجهه با خودروهای مخل نظم عمومی و در جریان تلاش متهمان برای فرار، دچار سانحه شد که در پی آن سرگرد قدرتی در صحنه به شهادت رسید. پیکر شهید صادق قدرتی دیروز در جیرفت تشییع شد.