کد خبر: ۳۴۲۸۲۴
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
مأمور گشت انتظامی جیرفت حین انجام مأموریت به شهادت رسید
مرکز اطلاعرسانی پلیس جنوب کرمان از شهادت سرگرد «صادق قدرتی»، مأمور تیم گشت کلانتری ۱۲ جیرفت، در جریان انجام مأموریت شبانه خبر داد.
به گزارش ایرنا، این حادثه حوالی ساعت ۲ بامداد دوشنبه و در جریان گشتزنی و برقراری امنیت رخ داد. در اطلاعیه مرکز اطلاعرسانی پلیس جنوب کرمان آمده است: تیم گشت کلانتری ۱۲ جیرفت هنگام مواجهه با خودروهای مخل نظم عمومی و در جریان تلاش متهمان برای فرار، دچار سانحه شد که در پی آن سرگرد قدرتی در صحنه به شهادت رسید. پیکر شهید صادق قدرتی دیروز در جیرفت تشییع شد.