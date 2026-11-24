

به گزارش پلیس، سرهنگ جواد گنجعلی افزود: با توجه به شیوه تبلیغات و نحوه جذب کاربران، احتمال استفاده از شگرد کلاهبرداری پانزی در فعالیت این مجموعه مطرح است و موضوع برای بررسی ابعاد مختلف و صحت‌سنجی در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی قرار دارد.

گنجعلی با اشاره به شناسایی مشخصات تعدادی از افراد مرتبط و سرشبکه‌های احتمالی این فعالیت، ادامه داد: شناسایی عوامل و تبلیغ‌کنندگان داخلی، بررسی ابعاد فعالیت مجموعه و پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی و در صورت لزوم بین‌المللی در دستور کار پلیس قرار دارد. وی همچنین با اشاره به شناسایی فعالیت گسترده این شبکه در یکی از شهرستان‌های کشور گفت: در پی هماهنگی با مقام قضایی، اطلاعیه لازم برای افرادی که در ارتباط با فعالان موسوم به FNDK متحمل ضرر و زیان مالی شده‌اند، صادر شده و موضوع در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس آگاهی فراجا از افراد متضرر خواست ضمن حفظ مستندات پرداخت‌ها، تراکنش‌های بانکی و ارتباطات خود با این مجموعه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.

گنجعلی خاطرنشان کرد: شهروندان تا زمان روشن شدن ابعاد فعالیت و احراز اعتبار و مجوزهای قانونی این مجموعه، از هرگونه ثبت‌نام، واریز وجه و سرمایه‌گذاری در سایت FNDK.Top خودداری کنند.