

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از شرکت خودروسازی پارس خودرو بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی روند تولید، ظرفیت‌ها و موانع پیش‌روی صنعت خودرو و تقویت همکاری دستگاه قضائی با مجموعه‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین انجام شد. در جریان این بازدید، مسئولان حاضر از بخش‌های مختلف خط تولید پارس خودرو دیدن کرده و در جریان مسائل و نیاز‌های این شرکت قرار گرفتند. دادستان تهران در این بازدید درباره مشکلات مجموعه پارس خودرو، گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، مطالبات چکی این مجموعه که حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود، با پیگیری‌های دادستانی تهران و تلاش مدیران شرکت، به ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

صالحی با تأکید بر اینکه در کنار حمایت از تولید، صیانت از حقوق عامه و مصرف‌کنندگان نیز در دستور کار است، به موضوع فروش حدود ۱۰ هزار خودرو خارج از شبکه توزیع و خارج از ضوابط قانونی توسط یکی از شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: بلافاصله پس از مشاهده گزارش، دستور پیگیری ویژه صادر شد و با همکاری وزارت صمت و ضابطان، محل نگهداری خودرو‌ها پلمب و دستور توقیف صادر شد.

وی ادامه داد: با صورت‌جلسه‌ای که صادر شد، معامله ابطال و برات‌ها توسط بانک عامل عودت داده شد و با عوامل تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان تهران همچنین از راه‌اندازی سامانه متمرکز فروش خودرو با پیگیری دادستانی تهران خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بالغ بر دو هزار و 500 دستگاه خودرو در این سامانه بارگذاری شده و حدود ۸۳ شرکت خودروساز محصولات خود را عرضه کرده‌اند. این سامانه با همکاری وزارت صمت تا پایان آذر تکمیل می‌شود و از خودروسازان خواست محصولات خود را در این سامانه عرضه کنند.

ضرب‌الاجل ۴۵ روزه برای تکمیل خودرو‌های ناقص

صالحی با اشاره به بازدید از خط تولید و وجود خودرو‌های ناقص، بیان داشت: حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارس خودرو و بیش از ۲۰ هزار

دستگاه در سایپا وجود دارد. وی از مدیران دو شرکت خواست با تأمین قطعات داخلی و همکاری لازم، این خودرو‌ها حداکثر ظرف ۴۵ روز تکمیل شوند تا بخشی از گلایه‌های مردمی برطرف شود.

وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف معوقات تأکید کرد و افزود: پارس خودرو حدود ۲۳ هزار دستگاه معوقه دارد که باید تا پایان سال تحویل داده شود. در سایپا نیز مقرر شد تعهدات تا پایان سال تکمیل شود و برای خودرو شاهین نیز تلاش شود تا پایان تیرماه تعهدات ایفا شود.

صالحی با اشاره به گلایه مردم از تأخیر در تحویل خودرو و تغییرات قیمتی، گفت: مشکلات تولیدکنندگان قابل درک است، اما این مشکلات نباید به افزایش قیمت در بازه کوتاه‌مدت منجر شود و باید رضایت مشتریان جلب شود.