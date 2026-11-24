

به گزارش خبرگزاری میزان‌، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگی مدرسه میناب، روز سه‌شنبه در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، ناصر عتباتی رئیس دادگستری استان تهران، سید علی کاظمی، سخنگو و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلای بین‌المللی، اصحاب رسانه وخانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان برگزار شد. در این جلسه با حضور وکلا، شاهدان، گواهان و خانواده‌های دانش‌آموزان شهید، ابعاد مختلف این حمله، مستندات و شواهد مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفت.

قاضی حسین‌زاده، رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران، موضوع این جلسه دادگاه را دادخواهی خانواده‌های شهدای مدرسه میناب به طرفیت دولت آمریکا، رئیس‌جمهور این کشور و سردمداران رژیم صهیونیستی اعلام کرد و افزود: این دادخواست با خواسته مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تجاوز به این مدرسه تحت نظر است.

وی افزود: دادگاه تهران بر اساس قوانین و مقررات داخلی موضوعه و همچنین با امساک بر مقررات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، خود را صالح به رسیدگی و استماع دادخواهی خانواده‌های شهدای این حادثه می‌داند.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در تبیین مبانی قانونی صلاحیت دادگاه گفت: بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر شخص اعم از ایرانی و غیر ایرانی این امکان حقوقی را دارد که برای دادخواهی به محاکم مراجعه کند.

قاضی گفت: براساس ماده ۱ قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی با توجه به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا به کرات و برخلاف موازین بین‌المللی مصونیت قضائی مقامات دولت ایران را نقض کرده است این حق براساس قاعده اقدام متقابل به‌عنوان یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند مبنایی برای رسیدگی محاکم داخلی به دعاوی علیه مقامات دولت آمریکا باشد.

حسین‌زاده ادامه داد: بر اساس بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایرانیان با توجه به اینکه دولت آمریکا به‌دفعات مبادرت به ایراد خسارت علیه اتباع ایرانی کرده است قوه قضائیه تکلیف قانونی به استماع این دعاوی نیز دارد.

وی با اشاره به مجموعه قوانین و مقررات بین‌المللی افزود: دادگاه حقوقی تهران بر اساس مقررات بین‌المللی نیز می‌تواند به دعوای حاضر رسیدگی کند.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در تشریح موضوع اصلی دادخواهی گفت: در پرونده حاضر همان‌طور که به‌کرات شنیده و دیده شده است خانواده‌های دادخواه شهدای میناب، شامل خانواده‌های ۱۶۸ کودک و معلم و انسان بالغ جان‌باخته در این حادثه، علیه دولت آمریکا به دلیل بمباران نامشروع این مدرسه غیرنظامی مبادرت به طرح دعوا کرده‌اند. دادگاه با توجه به چنین دادخواهی پرونده حاضر را تحت رسیدگی قرار داده و جلسه دادرسی را تشکیل داده

است.

گفتنی است، در این جلسه تعدادی از خانواده شهدای مدرسه میناب به بیان شکایت و طرح جزئیاتی از نحوه شهادت عزیزانشان پرداختند.