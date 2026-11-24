

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید ابوالفضل موسوی‌پور با هشدار درباره افزایش خطر تصادفات ناشی از نقص فنی در فصل سرد، بر ضرورت سرویس دوره‌ای و دریافت معاینه فنی تأکید کرد.

موسوی‌پور اظهار داشت: در دوماهه پاییز ۱۴۰۵، پلیس راهور با خودروهای دودزا برخورد جدی داشته است و در مجموع یک‌هزار و ۸۴۶ معاینه فنی ابطال و بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ فقره اعمال قانون برای خودروهای دودزا ثبت شده است، این خودروها عمدتاً شامل وسایل نقلیه فرسوده، فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص فنی در سیستم احتراق و اگزوز بوده‌اند. وی افزود: ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا، حتی در مواردی که برگه معاینه فنی معتبر دارند، بر اساس ماده ۶ قانون هوای پاک انجام می‌شود؛ ماده‌ای که به‌صراحت به پلیس اجازه می‌دهد در صورت مشاهده خودرویی که در زمان تردد، پارامترهای فنی لازم را از دست داده است، آن را متوقف و معاینه فنی‌اش را باطل کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت شهروندان است. پلیس با جدیت اجرای قوانین را دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد خودروهای فاقد شرایط استاندارد، سلامت عمومی را تهدید کنند. خودروهایی که به‌دلیل دودزا بودن یا نقص فنی مؤثر در ایمنی متوقف می‌شوند، پس از توقیف ملزم به رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز مجاز خواهند بود.