

به گزارش سازمان غذا و دارو، بهروز اکبری با اشاره به عرضه عطرهای فله‌ای و دست‌ریز در برخی واحدهای صنفی و مراکز غیررسمی اظهار داشت: این فرآورده‌ها در بسیاری از موارد بدون برخورداری از مجوزهای قانونی و اطلاعات معتبر درباره منشأ تولید و ترکیبات عرضه می‌شوند و امکان ارزیابی کیفیت و ایمنی آنها برای مصرف‌کننده وجود ندارد.

اکبری افزود: در تولید عطر، نوع اسانس، غلظت ترکیبات معطر، حلال‌های مورد استفاده و کیفیت مواد اولیه از عوامل تعیین‌کننده در ایمنی محصول هستند. استفاده از اسانس‌های نامشخص یا غیرمجاز می‌تواند احتمال بروز واکنش‌های ناخواسته، از جمله تحریکات پوستی و حساسیت‌های تماسی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: انتقال عطر از مخازن عمده به ظروف کوچک و عرضه آن بدون مشخصات تولیدکننده، اطلاعات ترکیبات و امکان رهگیری، علاوه بر ایجاد ابهام درباره اصالت فرآورده، ارزیابی شرایط نگهداری و کیفیت محصول را نیز دشوار می‌کند. معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی خاطرنشان کرد: برخورداری از رایحه مطلوب یا شباهت بویایی به عطرهای شناخته‌شده، به‌هیچ‌وجه به معنای تأیید کیفیت و ایمنی محصول نیست.

اکبری از مصرف‌کنندگان خواست عطر و فرآورده‌های خوشبوکننده را از مراکز معتبر و با اطمینان از اصالت و مجوزهای بهداشتی تهیه کنند و سلامت خود را تحت تأثیر قیمت پایین یا تبلیغات محصولات فاقد هویت قرار ندهند.