

علی فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص فعالیت برخی معلمان در قالب بلاگری در فضای مجازی و انتشار محتوا از کلاس درس و دانش‌آموزان، با تأکید بر مخالفت این وزارتخانه با چنین فعالیت‌هایی، اظهار داشت: به‌طور کلی با معلم‌بلاگری مخالفیم؛ چراکه فضای کلاس درس محل تبلیغ و طرح مسائل این‌چنینی نیست و دانش‌آموز نیز نباید به ابزاری برای تبلیغات تبدیل شود.

فرهادی با اشاره به برخورد با برخی رفتارهای هنجارشکنانه در مدارس، افزود: خوشبختانه موارد این‌چنینی در میان معلمان از نظر تعداد بسیار اندک است، هرچند ممکن است در فضای مجازی نمود و بازتاب بیشتری داشته باشد. وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش با رفتارهای هنجارشکنانه معلمان برخورد می‌کند لذا از آنان می‌خواهیم از فعالیت‌های بلاگری و فضاهای این‌چنینی در محیط مدرسه و کلاس درس دوری کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درخصوص اعتراض معلمان به حقوق ۲۵ میلیون تومانی و مطالبه افزایش حقوق در ماه‌های پایانی سال، بیان داشت: تلاش می‌کنیم امسال در صورت وجود ظرفیت‌های لازم، از امکانات موجود برای این موضوع استفاده کنیم؛ البته این مسئله به منابع مالی بستگی دارد.

فرهادی با بیان اینکه تعیین حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه سالانه مشخص می‌شود، افزود: ما نیز معتقدیم معیشت معلمان باید تقویت شود و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.