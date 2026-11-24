

به گزارش پایگاه خبری شهر، شهردار تهران در حاشیه آغاز عملیات حفاری مکانیزه پروژه خط ۹ متروی تهران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز عملیات اجرائی بزرگ‌ترین خط متروی تهران از دو نقطه و در قالب دو قطعه ۱۰ کیلومتری آغاز می‌شود. پس از پایان حفاری قطعه نخست، دستگاه حفار مکانیزه پس از بازآماده‌سازی، عملیات حفاری در ادامه مسیر را دنبال خواهد کرد. همچنین ورود دومین دستگاه حفار مکانیزه برای این خط در دستور کار قرار دارد.

علیرضا زاکانی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه توسعه شبکه متروی پایتخت افزود: در دوره کنونی مدیریت شهری، قرارداد احداث ۲۰۵ کیلومتر خطوط مترو منعقد شده که ۵۳ کیلومتر آن مربوط به خط ۹ است. همچنین بزرگ‌ترین دپوی متروی تهران به‌صورت مشترک به خطوط ۹ و ۱۱ اختصاص خواهد داشت.

افزایش کارایی شبکه متروی تهران با احداث خط ۹

زاکانی درباره ویژگی‌های خط ۹ مترو گفت: این خط به‌صورت نعل‌اسبی طراحی شده و با اتصال خطوط شمالی ـ جنوبی و سایر خطوط مترو به یکدیگر، دسترسی شهروندان به شبکه حمل‌ونقل ریلی را تسهیل خواهد کرد. وجود ۱۰ ایستگاه تبادلی در این خط نیز موجب افزایش کارایی سایر خطوط و بهبود شرایط جابه‌جایی مسافران خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدت قرارداد احداث خط ۹ مترو هفت سال است، ادامه داد: عملیات اجرائی این پروژه در چند مرحله متوالی انجام خواهد شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای تأمین و به‌کارگیری دستگاه‌های حفار مکانیزه (TBM)، پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده شاهد فعالیت تعداد بی‌سابقه‌ای از این دستگاه‌ها در تهران باشیم.

انعقاد پنج قرارداد

برای توسعه خطوط متروی پایتخت

شهردار تهران با اشاره به مشارکت بخش خصوصی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در توسعه شبکه متروی تهران بیان داشت: موفق شدیم در قالب پنج قرارداد، زمینه عملیاتی شدن پروژه‌های توسعه خطوط مترو را فراهم کنیم. عملیات اجرائی خط ۹ نیز توسط شرکت سابیر بین‌الملل انجام می‌شود که سابقه فعالیت در پروژه‌های مترو را دارد.

زاکانی درباره هزینه توسعه شبکه متروی پایتخت اظهار داشت: برآورد ارزی مجموع پروژه‌های توسعه متروی تهران قریب به ۱۱ میلیارد دلار است و احداث هر کیلومتر مترو، با توجه به اقتضائات پروژه، بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار هزینه دارد.

تأمین مالی خطوط جدید مترو

با مشارکت بانک‌ها

وی در تشریح شیوه تأمین مالی پروژه‌های جدید متروی تهران گفت: برای توسعه خطوط ۸، ۹ و ۱۱ و همچنین ۱۱ کیلومتر از خط ۴ مترو، مدل قراردادی جدیدی طراحی شده است که در آن یک طرف ایرانی، یک طرف چینی و یک بانک پشتیبان حضور دارند و شهرداری تهران نیز متعهد به پشتیبانی از اجرای پروژه است. در این مدل، به ازای هر پنج درصد پیشرفت پروژه، تأمین مالی از طریق سازوکارهای غیرنقدی و با پشتیبانی بانک انجام می‌شود و شهرداری نیز نسبت به تسویه تعهدات خود با بانک اقدام می‌کند.

شهردار تهران با بیان اینکه برای هر یک از پروژه‌های جدید مترو یک بانک پشتیبان در نظر گرفته شده است، افزود: بانک تجارت پشتیبانی مالی پروژه خط ۹ و بانک ملت پشتیبانی مالی پروژه خط ۸ متروی تهران را بر عهده‌ دارند. بانک شهر نیز در تأمین مالی پروژه‌های مدیریت شهری مشارکت دارد.

زاکانی همچنین ارزش مجموع قراردادهای پنج‌گانه توسعه متروی تهران را معادل حدود

۱۰ درصد نقدینگی کشور عنوان کرد.

آغاز فصل تازه توسعه مترو تهران

با اجرای خطوط ۸ و ۹

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران نیز در این مراسم با اشاره به آخرین وضعیت توسعه شبکه مترو پایتخت اظهار داشت: امروز شبکه مترو تهران دارای ۱۶۳ ایستگاه و ۳۱۰ کیلومتر مسیر است و برنامه تکمیل خطوط هفت‌گانه مترو محقق شده است.

محسن هرمزی افزود: ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در توسعه جنوبی خط ۶ مترو نیز در دست تکمیل است و امیدواریم این ایستگاه تا ماه آینده برای تحویل به مجموعه بهره‌برداری آماده شود.

هرمزی با اشاره به رویکرد جدید مدیریت شهری در تأمین مالی پروژه‌های مترو گفت: یکی از اقدامات مهم این دوره، استفاده از روش‌های نوین تأمین منابع مالی با همکاری شبکه بانکی و معاونت مالی شهرداری تهران بوده است؛ رویکردی که زمینه آغاز پروژه‌های جدید توسعه مترو را فراهم کرده است.

وی درباره خط ۹ مترو تهران بیان داشت: این خط با شیوه جدید تأمین مالی و با مشارکت پیمانکاران و مشاوران داخلی اجرا خواهد شد. خط ۹ دارای ۵۳ کیلومتر طول، ۳۸ ایستگاه و ۱۰ ایستگاه تبادلی است و در کنار خط ۱۱، شبکه پیرامونی مترو تهران را شکل می‌دهد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این خطوط، ضریب پوشش شبکه و ظرفیت جابه‌جایی مسافر در مترو تهران حدود

۳۰ درصد افزایش پیدا کند.