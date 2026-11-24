# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

فرزندآوری هم جهاده

خانم فردوس: «جمعیت جوان از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و توسعه کشور هست. رهبری امروز فرمودند «غفلتی ممتد و خسارت‌بار» در حوزه فرزندآوری بوده و به‌طور جدی از مسئولین خواستن مشکلات هموار بشه اما نقش ما مردم انقلابی چیه؟ حاضریم به درخواست رهبرمون لبیک بگیم؟! چرا برای جهاد و شهادت ان‌قدر مشتاقیم اما برای تحمل سختی‌های فرزندآوری نه؟!»

سهم مسئولان در بحث جمعیت

حمید خراسانی: «خطاهای سیاست‌های جمعیتی گذشته با وعده و جلسه جبران نمی‌شود! از جوان‌ها ازدواج و فرزندآوری می‌خواهیم؛ سهم مسئولان در تأمین مسکن، سلامت و حمایت از خانواده کجاست؟ تأکید رهبر انقلاب باید در بودجه و زندگی مردم اثر بگذارد؛ هر سال تأخیر، فرصت جبران را کمتر می‌کند.»

تروریست‌های مسلح و مجازی

کاربری نوشت: «جک کین، ژنرال بازنشسته آمریکا: «نمی‌توانم وارد جزئیات شوم، اما موساد و سازمان سیا در حال مسلح کردن ده‌ها هزار نفر از ایرانیان هستند». لابد مجازی‌های فارسی‌زبان موساد و سیا هم آماده‌اند در حمایت از آزادی سلاح و حقوق بشر! هشتگ نه به اعدام بزنند!»

ایران زیبا

سعید دامغانیان با انتشار این تصویر نوشت: «کجای دنیا مثل بندر چابهار سیستان و بلوچستان ایرانمون، کوه‌های مینیاتوری و چنین طبیعت بکری داره؟!»

اصل ماجرای حمله به ایران

کاربر نیجریه‌ای فعال در حوزه ژئوپلیتیک: «این جنگ به این دلیل آغاز شد که ایران با وجود ۴۷ سال تحریم، پیشرفت کرد و روند توسعه فناوری خود را به‌سرعت شتاب داد؛ پیشرفتی که اسرائیل، با وجود دریافت میلیاردها دلار کمک از آمریکا، نمی‌تواند با آن رقابت کند. تنها راه متوقف کردن پیشرفت ایران، جنگ است. آمریکا و اسرائیل تلاش خواهند کرد برای مدت طولانی با ایران درگیر جنگ باشند تا مانع رشد و توسعه آن شوند. ایران تهدیدی برای امپراتوری است. آنها نمی‌توانند شاهد ظهور و شکوفایی چین دیگری در خاورمیانه باشند.»

کشور به «دفاع آشکار» نیاز دارد

علیرضا زادبر: «این اهمیت دارد که چه کسانی از مواضع و سلوک سیاسی شما عصبانی باشند و سرسختانه با شما مخالفت کنند. اگر جریان غربگرا، سلطنت‌طلب، سازمان منافقین و انحراف با شما مخالفند مسیر و روش شما بر مدار حقیقت قرار دارد.[شرط لازم است]. متأسفانه برخی به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که دوستان برایشان هورا بکشند و دشمنان ایران و انقلاب هم از دست آنان شکایتی نداشته باشند. زمان جنگ آشکار فعلی جای مواضع دوپهلو و مبهم نیست. کشور به «دفاع آشکار» نیاز دارد.»

جنگ فقط

در میدان نیست

کاربری با انتشار این تصاویر نوشت: «طبق آمار؛ اوکراین حدود ۸ تا ۱۲ ساعت از شبانه‌روز برق نداره، ولی نشد یک‌بار زلنسکی در تاریکی عکس بگیره، که یه وقت روسیه از این قضیه سوءاستفاده کنه!»