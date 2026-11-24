

سجاد انوشیروانی در حاشیه بازدید معاون رئیس‌جمهور از فدراسیون وزنه‌برداری گفت: امروز یک اتفاق مهم در وزنه‌برداری رخ داد و مطابق جلسه‌ای که وزیر ورزش با حوزه علمی و فناوری ریاست‌جمهوری داشت، معاون رئیس‌جمهور به درخواست فدراسیون وزنه‌برداری به این‌جا آمد و بعد از کشتی، به‌عنوان دومین فدراسیونی که تکنولوژی هوش مصنوعی در آن اتفاق می‌افتد، امروز بازدید داشت. انوشیروانی عنوان کرد: وزنه‌برداری رشته‌ای نیست که در دو، سه سال نتیجه شگرف بگیریم. یک تیم قدرتمند ساخته‌ایم. در اولین رویداد کسب سهمیه المپیک، پنج نفر ما در کرسی کسب سه سهمیه مردان و یک نفر در بخش بانوان هستند و این اتفاق بسیار بزرگی است. فدراسیون نیاز به این دارد که بتواند برنامه‌های خود را ادامه بدهد. امروز فدراسیونی داریم که بدون حاشیه و با توان مالی خوب و با برگزاری اردوها و پشتوانه‌سازی خوب و اعزام‌های منظم، یک فدراسیون منظم هستیم.

در بحث نتیجه نیز همین که در طول چهار سال در جمع سه تیم برتر دنیا قرار گرفتیم، حُسن است، اما نیاز داریم که روی مدال مجموع بیشتر کار و ضعف‌ها را برطرف کنیم. این برنامه ما برای المپیک است. به مردم قول می‌دهم در المپیک حتماً سه چهار مدال خوب و باارزش کسب کنیم.

انوشیروانی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا موافق حضور علیرضا دبیر در کمیته ملی المپیک است؟ گفت: هر کسی می‌تواند شرکت کند. دبیر نشان داده که ظرفیت مدیریت فوق‌العاده‌ای دارد. او یک قهرمان المپیک است و ان‌شاءالله با تعاملاتی که دارد، اگر تصمیم بر این موضوع باشد، حتماً باید جامعه ورزش از او حمایت کند.