

در بخشی از بیانیه کمیته ملی پارالمپیک در این باره آمده است: پیرو اعلام اسامی اعضای بیست‌وهفتمین مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک و طرح موضوع عدم درج نام فدراسیون پارادوومیدانی در فهرست اعضای مجمع، توضیحات زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود با توجه به اینکه فدراسیون پارادوومیدانی به‌تازگی تأسیس شده و در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شود و تاکنون فرآیند برگزاری انتخابات و تعیین رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه آن انجام نشده است، امکان معرفی نماینده واجد شرایط از سوی این فدراسیون برای حضور در مجمع فراهم نیست.

ازاین‌رو، مطابق مفاد اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک، این فدراسیون در شرایط فعلی امکان حضور در مجمع انتخاباتی را ندارد. بیست‌وهفتمین مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک روز سه‌شنبه 17 آذرماه، ساعت

9 صبح، در محل تالار پارالمپیک برگزار خواهد شد.