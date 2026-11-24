معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش به عنوان یکی از خبرگان کمیته ملی المپیک می‌تواند برای حضور در انتخابات این کمیته ثبت‌نام کند.



در شرایطی که نام نویسی برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک از روز هفتم آذر آغاز خواهد شد، دیروز سه‌شنبه سیدمناف‌هاشمی به عنوان یکی از خبرگان ورزشی به مجمع این کمیته اضافه شد. وی جایگزین علی کفاشیان

شده است.

انتخابات کمیته ملی المپیک روز هفتم دی ماه سال جاری برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت اجرائی برگزار خواهد شد. مدت فعالیت افراد جدید دو ساله و تا المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس خواهد بود.