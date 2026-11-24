* باشگاه منچستریونایتد برای تقویت خط حمله خود در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی، ایوان تونی، مهاجم انگلیسی الاهلی عربستان را زیر نظر گرفته است. طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی، مدیران شیاطین سرخ قصد دارند بودجه‌ای ۵۰ میلیون پوندی در اختیار مائوریسیو پوچتینو قرار دهند تا با جذب دو یا سه بازیکن، نقاط ضعف تیم را برطرف کند. تونی ۳۰ ساله سابقه ۱۰ بازی ملی برای انگلیس را دارد و تا سال ۲۰۲۸ با الاهلی قرارداد دارد.

*محسن حکیم، رئیس دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال، از ورود چهار دستگاه جدید کمک‌داور ویدئویی به کشور خبر داد و اعلام کرد با اضافه شدن این تجهیزات، تعداد دستگاه‌های آماده استفاده در فوتبال ایران به ۱۲ دستگاه رسیده است. وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها در مسیر تأمین تجهیزات، تأکید کرد چهار دستگاه جدید طی هفته‌های آینده وارد چرخه استفاده خواهند شد.