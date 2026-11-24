



سی‌امین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور که در سه مرحله به میزبانی تهران و گلستان برگزار شد، با ثبت ۱۸ رکوردشکنی در مواد مختلف همراه بود؛ آماری که از رقابت نزدیک ورزشکاران و ارتقای حدنصاب‌های ملی و باشگاهی در جریان این دوره حکایت دارد.بر اساس گزارش کمیته مسابقات و داوران فدراسیون و با احتساب رکوردشکنی‌های متوالی در مواد پرش سه‌گام و امدادی ۴ در ۴۰۰ متر بانوان، از مجموع ۱۸ رکوردشکنی لیگ امسال، ۷ مورد در رده جوانان و ۱۱ مورد در رده بزرگسالان به ثبت رسید. همچنین مرحله نخست این رقابت‌ها با ۶ رکوردشکنی، مرحله دوم با ۷ رکوردشکنی و مرحله سوم و پایانی با ۵ رکوردشکنی همراه بود. در میان رکوردهای ثبت‌شده، دو ماده پرش سه‌گام و امدادی ۴ در ۴۰۰ متر بانوان بیش از سایر مواد مورد توجه قرار گرفتند؛ دو رقابتی که رکوردشکنی در آن‌ها به یک مرحله محدود نماند و در طول سه مرحله لیگ، شاهد چندین رکوردشکنی پیاپی بودیم.