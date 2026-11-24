استقلال شایسته حمایت و رسیدگی بیشتری است

تیم فوتبال استقلال در دیدار برابر العین در ورزشگاه هزاع بن زاید، نمایشی شجاعانه و فراتر از انتظار ارائه کرد و نشان داد سهراب بختیاری‌زاده توانسته با کار تاکتیکی و ذهنی، تیمی با انگیزه و با اعتماد به ‌نفس بسازد که حتی حریف قدرتمندی چون العین را تحت فشار قرار دهد.

با این حال، روزهای منتهی به این مسابقه با حواشی و اعتراض سرمربی به وضعیت زمین تمرین و امکانات باشگاه همراه بود؛ مسائلی که به‌جای رسیدگی جدی، با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. عملکرد آبی‌پوشان و همراهی بازیکنان با سرمربی، به‌ویژه شادی سامان فلاح پس از گل و در آغوش گرفتن سهراب، نشان داد اعتماد و اتحاد خوبی در مجموعه استقلال شکل گرفته است. اکنون مدیران باشگاه باید قدر این سرمایه را بدانند و با شنیدن و پیگیری مطالبات کادر فنی، شرایطی فراهم کنند تا بازیکنان و سرمربی بدون دغدغه‌های جانبی، تمام تمرکز خود را بر رقابت‌های داخلی و آسیایی بگذارند؛ چرا که تیمی که با وجود حداقل امکانات به چنین سطحی رسیده، بیش از هر زمان دیگری شایسته حمایت و رسیدگی است.

درخشش طارمی سوژه رسانه اماراتی

درخشش مهدی طارمی در پیروزی پرگل الوصل مقابل تراکتور، سوژه تمجید رسانه اماراتی «۳۶۵ scores» شد.

مهاجم ایرانی الوصل در دیدار هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، نقش پررنگی در برتری ۵ بر یک تیمش داشت و علاوه‌بر به ثمر رساندن دو گل، یک پاس گل نیز ثبت کرد و در اخراج محمد دانشگر، مدافع تراکتور، تأثیرگذار بود.

طارمی ابتدا در دقیقه ۴۴ با استفاده از پاس نیکولاس خیمنز گل نخست الوصل را به ثمر رساند و در دقیقه ۵۵ با ارسالی دقیق، زمینه‌ساز گل دوم تیمش توسط برایان پالاسیوس شد. او در ادامه و با دریافت پاس فابیو لیما، بار دیگر دروازه نماینده ایران را باز کرد تا با ثبت دو گل و یک پاس گل، ستاره بی‌چون ‌و چرای این مسابقه لقب بگیرد. رسانه اماراتی عملکرد طارمی را یکی از عوامل اصلی پیروزی قاطع الوصل دانست.

محرومیت آسانی تأیید شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، ۲ جلسه محرومیت یاسر آسانی از همراهی تیم استقلال را تایید کرد.

بعد از تشکیل پرونده برای اتفاقات دقایق پایانی تقابل تیم‌های استقلال خوزستان و استقلال که با اخراج یاسر آسانی همراه شد، حکم محرومیت این بازیکن و همچنین جریمه باشگاه استقلال صادر گردید. حکمی که با اعتراض باشگاه تهرانی به کمیته استیناف رفت و حالا تکلیفش مشخص شده است.

در حکم کمیته استیناف آمده که اعتراض استقلال به محکومیت پانصد میلیون تومانی باشگاه، به ‌دلیل استفاده تماشاگران منتسب به این تیم از الفاظ موهن و پرتاب بطری به داخل زمین، مؤثر تشخیص داده نشده است. به این ترتیب، جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی باشگاه تایید شد. همچنین محرومیت ۲جلسه‌ای یاسر آسانی از همراهی استقلال در مسابقات رسمی و جریمه

۵۰۰ میلیون تومانی او نیز پابرجاست. البته یک جلسه از محرومیت این بازیکن تا پایان فصل به حالت تعلیق درآمده است. کمیته انضباطی نیز این محرومیت و جریمه را به ‌دلیل رفتار غیرورزشی منجر به دریافت کارت زرد دوم و رفتار تهاجمی آسانی پس از اخراج از زمین در دیدار برابر استقلال خوزستان صادر کرده بود. در بخش پایانی حکم آمده است که رأی کمیته انضباطی تایید می‌شود و تصمیم کمیته استیناف قطعی است. در نتیجه جریمه‌های مالی باشگاه استقلال و یاسر آسانی و محرومیت این بازیکن تغییری نمی‌کند.