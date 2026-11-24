سرویس ورزشی-



او در بخش ابتدائی صحبت‌های خود گفت: در رویداهای ورزشی مختلفی که پشت سرگذاشتیم، تلاش کردیم خدمات خوبی را به ورزشکاران، مربیان و همراهان ارائه دهیم. بعد از 21 سال عضویت ایران در کمیته بین‌المللی المپیک، IOC را احیا کردیم و من هم به عنوان عضو هیئت اجرائی بازی‌های کشورهای اسلامی انتخاب شدم. ارتباط خوبی با IOC و شورای المپیک آسیا داریم. یکی از ادوار کم تنش و کم حاشیه در این زمینه داشتیم.

علی‌نژاد گفت: در این جلسه سرپرست کاروان ایران در المپیک جوانان داکار، گزارشی ارائه کرد. در دوره قبل 7 مدال طلا گرفتیم که متعلق به وزنه‌برداری، کاراته، کشتی فرنگی و تکواندو بود. در این دوره از مسابقات وزنه‌برداری، کاراته و کشتی فرنگی اصلا وجود نداشت. تکواندو هم با 2 ورزشکار شرکت کرده بود. پاداش قهرمانان را با توجه به قولی که داده بودیم، پرداخت کردیم که به حساب فدراسیون‌ها واریز شد. امروز هم تصویب شد که نصف پاداش ورزشکاران به کادر فنی پرداخت شود.

300 میلیون پاداش کسب سهمیه المپیک

علی‌نژاد ادامه داد: خوشبختانه اولین سهمیه المپیک لس‌آنجلس را چندی پیش توسط ‌هانیه رستمیان به دست آوردیم. رستمیان برای دومین بار است که اولین سهمیه کاروان ایران را به دست می‌آورد. مقرر شد برای هر کدام از ورزشکاران که تا المپیک 2028 لس‌آنجلس کسب سهمیه می‌کنند 300 میلیون تومان به عنوان پاداش کسب سهمیه پرداخت شود، این مبلغ 6 برابر عددی است که دوره قبل پرداخت شده بود. رستمیان اولین سهمیه را گرفته و برای دومین بار است که اولین سهمیه را می‌گیرد بنابراین 100 میلیون اضافه‌تر برای او در نظر گرفته شده و مجموعا 400 میلیون تومان به خانم رستمیان پرداخت خواهد شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: گزارش حسابرسی منتهی به سال مالی 1404 توسط حسابرس تهیه و در هیئت اجرائی ارائه شد و خوشبختانه برای چندمین سال متمادی گزارش عملکرد مالی کمیته را منصفانه دیده است. منصفانه همان مطلوب گذشته است که هیچ قید و شرطی نداشته و این بهترین عملکردی است که می‌توان در حوزه گزارش‌دهی عنوان شود. حسابرس سال 1405 انتخاب شده است. با توجه به اینکه حسابرس قبلی 3 سال این مسئولیت را برعهده داشت باید حسابرس تغییر می‌کرد که این کار هم انجام شد.

علی‌نژاد یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شد گزارش عملکرد 1404 و 1405 بود که به تایید اعضا رسید و برنامه بودجه سال 1406 هم تاییدیه گرفت که متناسب با آن این مسائل را در مجمع مطرح خواهیم کرد. چند ماه پیش 5 نفر کارشناس خبره را در هیئت اجرائی انتخاب کرده بودیم، نگاه این بود که تغییری در نفرات ایجاد نشود و همان نفرات سال قبل انتخاب شوند، ولی در چند روز گذشته با انصراف کفاشیان یکی از کارشناسان خبره مواجه شدیم. امروز این موضوع مطرح شد و به جانشینی ایشان خسروی‌وفا ریاست کمیته، مناف‌هاشمی را معرفی کردند و به تایید اعضای هیئت اجرائی رسید.

علی‌نژاد نامزد انتخابات نمی‌شود

علی‌نژاد درخصوص ثبت‌نام انتخابات عنوان کرد: ثبت‌نام انتخابات کمیته المپیک از 7 آذرماه آغاز خواهد شد و براساس اساسنامه و آیین‌نامه اجرائی که مصوبه مجمع و کمیته بین‌المللی المپیک در دوره قبل را دارد انتخابات را برگزار می‌کنیم. طبیعت انتخابات رقابت است و در این مسیر نقدهایی وجود دارد. خواهش ما این است که در بحث‌های انتخاباتی رعایت ادب را داشته باشیم تا فضای آرام ورزش تداوم پیدا کند و در یک محیط آرام انتخابات را برگزار کنیم. حق همه اعضای مجمع است که کاندیدا شوند و مجمع تصمیم می‌گیرد که در 2 سال آینده چه ترکیبی در کمیته المپیک مسئولیت را برعهده داشته باشند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره احتمال کاندیداتوری علیرضا دبیر در انتخابات تصریح کرد: مجمع کمیته ملی المپیک 63 نفر عضو دارد و تمام عزیزان می‌توانند برای پست ریاست کاندیدا شوند. این موضوع شامل ایشان هم می‌شود. حق همه عزیزان است که بتوانند برای ریاست کمیته ملی المپیک کاندیدا شوند و ریاست کمیته طبق اساسنامه شغل نیست.

علی‌نژاد تأکید کرد: در مورد دیگران صحبت نمی‌کنم چون صلاحیت آن را ندارم. اعضای مجمع حق دارند از هم حمایت کنند. من هیچ بنایی برای کاندیداتوری ندارم. سعی می‌کنم انتخابات را با سلامت برگزار کنم.

ریاست کمیته ملی المپیک شغل نیست

او در مورد اینکه آیا ممکن است کشتی پس از خروج علیرضا دبیر از این فدراسیون دچار اُفت شود، گفت: سؤال سختی است. مشخص نیست در انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد. ووشو فراز و نشیب داشته ولی قائم به شخصی مثل من نبوده و مسیری را طی کرده است که ادامه دارد. در زمان من هم ووشو نتایج خوب و بد گرفته که طبیعت ورزش است. نمی‌توانم ورزش را به این شکل تحلیل کنم و اظهارنظری نمی‌‌کنم. کشتی ورزش اول کشور است و نقش جدی در مدال‌آوری دارد. دبیر در زمان حضورش در فدراسیون کشتی باعث توفیقات جدی در این رشته شده است. مسابقات قزاقستان نشان داد که کشتی پتانسیل بالایی در المپیک 2028 خواهد داشت. اساسنامه کمیته المپیک صراحت دارد که رئیس کمیته، شغل نیست.