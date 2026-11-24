شهید مدافع حرم محمد‌جواد قربانی، اول فروردین 1362 در شاهین‌شهر استان اصفهان چشم به جهان گشود. این شهید علاوه‌ بر خدمت در لشکر ۱۴ امام حسین(ع) به‌دلیل علاقه‌ای که به خدمت در بسیج داشت، فرمانده پایگاه بقیه‌الله(عج) حاجی‌آباد هم بود. همسرش می‌گفت: «مهم‌ترین ویژگی محمدجواد توجه و حساسیت زیاد به مصرف بیت‌المال بود. به یاد دارم که یک روز ماژیکی از پایگاه بسیج به خانه آورد و به زینب تأکید کرد که از آن استفاده نکن و یا یک‌بار دیگر بنر و میخ آورده بود که به من تأکید کرد که نباید از آن استفاده کنم. و به بقیه می‌گفت: از همین حالا مرا شهید محمدجواد قربانی صدا بزنید.» برای اعزام آماده بود و حس می‌کرد که بالاخره به آرزویش دارد می‌رسد. یک روز در قطعه شهدا‌ اشاره به قبری کرد و گفت: «اینجا قبر من است و من بیست و سومین شهید حاجی‌آباد می‌شوم.» اعزامش مرتب عقب می‌افتاد. بالاخره ۱۹ مهر ۹۴ اعزام شد. وی پس از تحمل درد و رنج از اصابت موشک یا خمپاره ‌تروریست‌های تکفیری در تاریخ 25 آبان 1394 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در دست‌نوشته‌های شهید قربانی هم می‌خوانیم: من این‌جا عاشورا را با چشم دیدم، چه گل‌هایی که پرپر می‌شدند و به زمین می‌افتادند یا ابوالفضل‌العباس‌(ع) اگر در روز عاشورا نبودم اما حالا با تمام وجود آمدم تا از حرم خواهرت دفاع کنم. ان‌شاء‌الله مورد قبول حق تعالی قرار بگیرد. در حرم حضرت زینب به خودم افتخار کردم که اسم دخترم را زینب گذاشته‌ام خیلی دلم برایش تنگ شده است...»