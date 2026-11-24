

به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری، مدیرعامل غیرقانونی هلدینگ خلیج‌فارس در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و رد شده است؛ بنابراین حکم انفصال وی قطعی و لازم‌الاجراست و هیچ تصمیم قضائی مبنی بر توقف یا تعلیق اجرای آن صادر نشده است.

بر اساس ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور، آرای مرجع تجدیدنظر قطعی است. همچنین مطابق ماده ۲۹ و تبصره یک آن، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در صلاحیت همان محکمه صادرکننده حکم قرار دارد و اتخاذ تصمیم درباره آن در چارچوب صلاحیت قانونی حاکم شرع انجام می‌شود.

طبق اعلام دیوان محاسبات، در پرونده حاضر، درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات به ریاست رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات که از مقامات عالی قضائی می‌باشند، بررسی و طی‌ رأی‌ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ رد شده است. در نتیجه، رسیدگی به درخواست مذکور خاتمه یافته و حکم انفصال وی همچنان به قوت خود باقی است.

بر این اساس، هرگونه ادعا درباره توقف یا تعلیق اجرای حکم، بدون وجود تصمیم قانونی از سوی مرجع صالح، فاقد وجاهت حقوقی است. بدیهی است هرگونه توقف یا تعلیق مرتبط با فرآیند اعاده دادرسی نیز صرفاًً در چارچوب تبصره یک ماده ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور و از سوی مرجع قانونی ذی‌صلاح، یعنی حاکم شرع و رئیس محکمه تجدیدنظر، قابلیت بررسی و اتخاذ تصمیم دارد و هیچ مرجع اداری یا مدیریتی صلاحیت مداخله در این امر را ندارد.

مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور همچنین تصریح می‌کند باتوجه به قطعیت حکم و فقدان هرگونه تصمیم قضائی مبنی بر توقف اجرای آن، استمرار حضور محمد شریعتمداری در سمت مدیریتی، تصدی امور، مداخله در فعالیت‌های مالی، امضای اسناد تعهدآور و هرگونه ایفای نقش مدیریتی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، می‌تواند مصداق تمرد از قانون و واجد وصف مجرمانه مستقل باشد و مسئولیت تعقیب قانونی آن را متوجه اشخاص ذی‌ربط کند.

صیانت از اعتبار آرای قطعی و اجرای بی‌درنگ احکام قانونی، از الزامات حاکمیت قانون و پاسداری از حقوق عمومی است. هیچ شخص یا نهادی مجاز نیست با اقدامات اداری، برداشت‌های غیرمستند یا انتشار ادعاهای فاقد پشتوانه قضائی، مانع اجرای حکم قطعی شود.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل فعلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، در پرونده‌ای مربوط به ممانعت از انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در این هلدینگ، به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده است.

هزینه بلاتکلیفی را هلدینگ می‌پردازد

با تأکید دیوان محاسبات بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم انفصال محمد شریعتمداری، ادامه بلاتکلیفی مدیریت هلدینگ خلیج‌فارس توجیهی ندارد. یک منبع مطلع، علت تداوم حضور او را حمایت سیاسی یکی از سران فتنه و رایزنی برای تغییر نظر رئیس‌جمهور عنوان و اظهار کرد: تأمین مالی رسانه‌های اصلاح‌طلب و انتظارات برخی چهره‌های این جریان از منابع هلدینگ، به ماندن شریعتمداری گره خورده است؛ موضوعی که ضرورت بررسی مستقل هزینه‌های رسانه‌ای و مناسبات مالی مجموعه را برجسته می‌کند؛ حمایت سیاسی، در هر صورت، نمی‌تواند مانع اجرای حکم قطعی شود.

هزینه این وضعیت را مجموعه‌ای با حدود ۳۷ هزار نیرو می‌پردازد؛ آن هم در شرایطی که محدودیت‌های صادراتی و مشکلات ناشی از تحریم، تصمیم‌گیری سریع و منسجم را ضروری کرده است. نتیجه وضعیت فعلی، برگزار نشدن جلسات هیئت‌مدیره، معطل ماندن تصمیم‌های مهم به‌ویژه در زمینه بازسازی شرکت‌های زیرمجموعه و نارضایتی کارکنان از به‌کارگیری بازنشستگان و افراد فاقد تجربه مرتبط از سایر دستگاه‌ها بوده است. همچنین عملکرد کمیته انتصابات برخلاف ادعای شایسته‌سالاری شریعتمداری، حاکی از غلبه وابستگی‌های جناحی بر صلاحیت حرفه‌ای است.

مطالبه فوری اما روشن این است که اجرای حکم انفصال و تعیین مدیریت واجد صلاحیت، نباید معطل ملاحظات جناحی بماند؛ منابع و فرصت‌های این مجموعه متعلق به سهامداران و اقتصاد کشور است.