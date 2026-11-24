

به گزارش خبرگزاری فارس؛ برنامه جدید دولت برای تحویل مسکن، در مقایسه با وعده قبلی وزارت راه و شهرسازی، از تعدیل تعداد واحدهای تحویلی تا پایان سال حکایت دارد. فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت، دیروز اعلام کرد که دولت تا پایان سال، هر هفته پنج هزار واحد مسکونی را تکمیل و تحویل می‌دهد.

این در‌حالی است که فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که تا پایان سال حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده می‌شود اما طبق برنامه جدید دولت، با تحویل هفتگی پنج هزار واحد، ماهانه ۲۰ هزار واحد و تا پایان سال مجموعاً حدود ۸۰ هزار واحد تحویل داده خواهد شد؛ یعنی ۵۰ هزار واحد کمتر از وعده وزارت راه و شهرسازی.

گفتنی است؛ طرح نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون مسکن برای مردم با اولویت مستأجران، تأمین کند. دولت سیزدهم در قالب‌های متفاوت، ساخت دو میلیون و 600 هزار واحد را شروع کرد و در پایان آن دولت 600 هزار واحد را در قالب‌های متفاوت تکمیل کرد و تحویل داد.

دولت چهاردهم، ابتدا متقاضیان نهضت ملی مسکن را 850 هزار نفر اعلام کرد؛ در حالی که بسیاری از نیازمندان مسکن به‌دلایل مختلف از جمله نداشتن آورده اولیه، مشمول طرح نشده و حذف شدند و عده‌ای به‌دلیل سنگین بودن مطالبات بعدی وزارت راه و شهرسازی از طرح انصراف دادند.

با این‌حال هر چه جلو رفت؛ اجرای طرح کندتر و تعداد واحدهای وعده داده شده کمتر شد. تا آنجا که شهریورماه اعلام شد تا پایان سال، 130 هزار واحد تحویل داده خواهد شد اما حالا به 80 هزار واحد کاهش یافته است.

واقعیت این است که مستأجران، توان اینکه همزمان پول رهن و اجاره بدهند و آورده و اقساط نهضت ملی مسکن را تأمین کنند ندارند اما وزیر راه و شهرسازی به جای تأمین مسکن آنها، مالکیت را به‌شرط استطاعت می‌داند که خلاف اصول جمهوری اسلامی در حمایت از مردم است.

این در حالی است که دولت در دهه 1360 با وجود درگیر بودن در جنگ تحمیلی هشت ساله و با امکانات و منابعی به‌مراتب کمتر از امروز، با اعطای زمین در قالب زمین شهری و... و تسهیلات و مصالح ارزان، مستأجران را صاحب خانه کرد. جالب است که دولت در دهه 1360 که با برنامه‌های اقتصادی دولتی و تمرکزگرا اداره می‌شد به مردم زمین مالکیتی داد اما امروز دولت مدعی اقتصاد آزاد، مردم را به‌سوی مسکن (آپارتمان) استیجاری

فرا می‌خواند!

آغاز ساخت مسکن کارگری

البته برخی نهادها، به ساخت مسکن برای محرومان با مشارکت صنایع اقدام کرده‌اند اما اعطای زمین برای رعایت سبک زندگی اسلامی – ایرانی و همچنین جلوگیری از رانت و فسادهایی همچون زمین‌خواری و... بهتر است. با این‌حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه ساخت مسکن برای کارگران کم‌درآمد دهک یک تا 4 با استفاده از ظرفیت بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دیروز سوم آذرماه 1405 تفاهمنامه «خانه امید کارگران» را با مدیران برخی صنایع کشور امضا کرد. بر‌ اساس این سازوکار صنایع می‌توانند با مشارکت در ساخت مسکن برای کارگران خود از ظرفیت اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند. به این‌ ترتیب بخشی از مبالغ پرداختی مشارکت‌کنندگان، متناسب با ضوابط قانونی در قالب اعتبار مالیاتی محاسبه می‌شود. میزان این اعتبار از 25 تا 50 درصد آورده و در برخی موارد تا 100 درصد اعلام شده است. در این راستا برای اجرای فاز نخست طرح یک‌هزار واحد مسکونی از ظرفیت سازمان مربوطه در نظر گرفته شده و مذاکراتی نیز با صنایع برای تأمین مالی ساخت این واحدها انجام شده است.

مطابق بسته حمایتی پیش‌بینی‌ شده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ زمین، انشعابات و پروانه ساختمانی را به‌صورت رایگان در اختیار پروژه‌ها قرار می‌‌دهد. ضمن این‌که برای هر واحد 500 میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت 20 ساله پیش‌بینی شده که اقساط ماهانه آن حدود سه میلیون تومان خواهد بود.

علاوه‌بر این 200 میلیون تومان نیز از منابع داخلی بنیاد به‌صورت بلاعوض برای ساخت هر واحد اختصاص می‌یابد. با‌توجه به هزینه حدود یک میلیارد و 400 تا یک میلیارد و 500 میلیون تومانی بخش باقی‌مانده ساخت هر واحد، صنایع باید منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند و در مقابل، از مشوق اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.

برنامه‌ریزی برای تأمین مالی این هزار واحد در بازه زمانی یک‌سال آینده انجام می‌شود و نحوه اجرای پروژه‌ها نیز متناسب با شرایط هر منطقه، می‌تواند به‌صورت مجتمع‌های مسکونی یا واحدهای مستقل در شهرها و روستاهای مختلف کشور دنبال شود.