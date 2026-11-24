



به گزارش خبرگزاری فارس؛‌ هزینه بیمه‌ای که در صنعت بیمه به آن «بیمه جنگ و خشونت سیاسی» گفته می‌شود برای فرودگاه‌های بین‌المللی خلیج‌فارس از اواخر فوریه تاکنون تا ۱۰۰ برابر بالا رفته است؛ جهشی که پیامد مستقیم ناامنی ایجادشده در آسمان منطقه و اصابت حملات نیروهای مسلح یمن به فرودگاه‌های سعودی است.

«بیمه جنگ و خشونت سیاسی» پوششی است که خسارت‌های ناشی از جنگ، حمله مسلحانه، موشک، پهپاد و ناآرامی سیاسی را جبران می‌کند. «اولیور فرگوسن»؛ رئیس بخش جنگ در «مارش» (Marsh)، شرکت چندملیتی واسطه‌گری بیمه که دفتر مرکزی آن در نیویورک است و شعبه منطقه‌ای آن یعنی «مارش خاورمیانه» در دبی فعالیت می‌کند، اعلام کرد: «حق بیمه علیه جنگ و خشونت سیاسی در فرودگاه‌های بین‌المللی سراسر منطقه از اواخر فوریه (شروع جنگ) تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته است».

او اضافه کرد: «ما شاهد تغییرات بنیادین در شرایط بیمه‌نامه‌ها در کل بازار هستیم. شرکت‌های بیمه محدودیت‌های پوشش را سخت‌تر کرده‌اند، کسورات را بالا برده‌اند و استثناهای تازه‌ای گذاشته‌اند. بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی اکنون درباره فرودگاه‌هایی که حاضرند پوشش دهند، بسیار سخت‌گیرتر و گزینشی‌تر شده‌اند.»

افزایش آسیب پذیری فرودگاه‌ها

در همین حال، ظرفیت کل بیمه‌گری علیه خشونت سیاسی در خلیج‌فارس از حدود یک میلیارد دلار پیش از بحران به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ یعنی ۸۰ درصد از پوشش موجود از بازار خارج شده و فرودگاه‌ها را در برابر خسارت‌های احتمالی آسیب‌پذیرتر کرده است. گزارش‌ها حاکی است؛ فرودگاه‌های آسیب‌دیده با یک تله بیمه‌ای دیگر هم روبه‌رو هستند. بیمه‌نامه «اختلال کسب‌وکار» تنها زمانی خسارت می‌دهد که «خسارت فیزیکی» رخ داده باشد؛ یعنی فرودگاهی که به‌دلیل تهدید امنیتی یا بسته شدن حریم هوائی مجبور به تعطیلی می‌شود، ممکن است ده‌ها میلیون دلار درآمد را از دست بدهد، اما واجد شرایط دریافت غرامت نباشد.

«ملک خالد» در حالت غیرعادی

بر همین مبنا، اختلال در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض در پی حملات نیروهای مسلح یمن در اکتبر گذشته فقط طی دو هفته اعلام رسمی تعطیلی و کاهش پروازها به ۴۰۷۱ پرواز از مجموع ۴۷۳۶ پرواز، به‌تنهائی حدود ۵۰ میلیون دلار درآمد ازدست‌رفته و هزینه ثابت غیرقابل بازیافت به‌ بار آورده است؛ رقمی که خسارت هواپیماها، مطالبات بیمه و زیان‌های اقتصادی گسترده‌تر را در بر نمی‌گیرد.

با وجود اینکه مسئولان سعودی از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض خبر دادند، پروازها هنوز به وضع عادی برنگشته و تنها حدود ۱۶ درصد از پروازهای عادی، یعنی به‌طور میانگین حدود ۱۲۰ پرواز در روز، آن هم به‌صورت محدود و با مجوز قبلی برقرار شده است.

در همین حال، شماری از شرکت‌های هواپیمایی بزرگ از جمله هواپیمایی امارات، اتحاد ایرویز، ایر ایندیا، ایندی‌گو، سالم‌ایر، بریتیش ایرویز و کی‌ال‌ام همچنان پروازهای خود به ریاض را متوقف نگه داشته‌اند. در‌کنار ریاض، فرودگاه‌های دبی، دوحه، ابوظبی و بحرین هم در مدت جنگ با کاهش تعداد مسافر یا در مقاطعی با تعطیلی پروازها روبه‌رو بوده‌اند.