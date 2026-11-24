

به گزارش فارس؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا شب سه‌شنبه هشت فرد و 22 شرکت و نهاد را تحریم کرد که در بین آن‌ها مرکز مبادله ارز و طلای ایران زیرمجموعه بانک مرکزی و شرکت صرافی ملت و دو شرکت دیگر در ایران و مابقی در امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ است.

نکته جالب بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این است که خود صراحتاً به توانایی ایران در حفظ و بازسازی شبکه‌های مالی خارجی با وجود تحریم‌ها اعتراف می‌کند و می‌نویسد که ایران با وجود «تحریم‌های فراگیر» میلیاردها دلار در نظام مالی بین‌المللی جا‌به‌جا کرده است.

از طرفی خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کند که بخش عمده تجارت خارجی ایران در شرایط فعلی به زیرساخت‌هایی متکی است که اکنون آن‌ها را تحریم کرده است.

این اعتراف نشان می‌دهد که ایران با وجود تحریم‌ها و عملیات‌های مداوم خزانه‌داری که آخرین آن «عملیات طرد اقتصادی» نام گرفته، همچنان توانسته شبکه‌ای برای تأمین ارز و انجام تجارت خارجی حفظ کند.

تحریم مرکز مبادله نیز نشان می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه فشارهای چندساله برای محدود کردن تجارت خارجی ایران، به مرحله‌ای رسیده که ناچار شده در کنار شرکت‌ها و صرافی‌هایی که مدعی است میلیاردها دلار برای ایران جابه‌جا می‌کنند، نهادی رسمی را نیز هدف قرار دهد که فقط معاملات تجار در آن ثبت می‌شود.

در همین خصوص «عبدالناصر همتی» رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نیز با اشاره به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا که تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران را حمله به آخرین مرحله بانکداری سایه ایران توصیف کرده گفت: ظاهراًً دیگر تیری در ترکش تحریم‌کنندگان نمانده که کارشان به تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران کشیده است که صرفاًً پلتفرم ثبت معاملات است.

به‌گفته همتی مرکز مبادله که پیش‌چشم همه است، ساختمانش نشانی دارد، نامش روی تابلوی سردر است و وب‌سایتش هم در دسترس همه است، اگر این‌جا را هم «بانکداری سایه» می‌بینند، ظاهراًً دچار توهم آفتاب و سایه شده‌اند.

اقداماتی که باید در دستور کار بانک مرکزی باشد

به گزارش تسنیم، در چنین شرایطی، مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی حفظ جریان معاملات ارزی و جلوگیری از ایجاد وقفه در تأمین ارز واردکنندگان است.

اگر تحریم یک بستر معاملاتی را با محدودیت مواجه کند، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین برای ثبت معاملات و انجام تسویه‌های ارزی می‌تواند به استمرار فعالیت‌ها کمک کند. در کنار آن، تنوع‌بخشی به مسیرهای بازگشت ارز صادراتی و استفاده از سازوکارهای تسویه با کشورهای طرف تجارت ایران نیز اهمیت دارد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی باید با مدیریت عرضه ارز و اطلاع‌رسانی دقیق، مانع از آن شود که خبر تحریم به افزایش تقاضای احتیاطی در بازار منجر شود. وقتی فعالان اقتصادی بدانند معاملات ارزی ادامه دارد و نیازهای واقعی واردکنندگان از مسیرهای جایگزین تأمین می‌شود، زمینه کمتری برای شکل‌گیری انتظارات هیجانی وجود خواهد داشت.

تحریم مرکز مبادله را نمی‌توان به‌معنای محدود شدن ظرفیت ارزی کشور دانست. تجربه ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که با تنوع‌بخشی به ابزارهای معاملاتی و استفاده از ظرفیت شرکای تجاری، امکان ادامه مبادلات ارزی وجود دارد.

از این منظر، بانک مرکزی می‌تواند با فعال نگه‌داشتن سازوکارهای موجود، توسعه مسیرهای تسویه با ارزهای محلی و تقویت همکاری‌های پولی با کشورهای طرف تجارت، اثر این اقدام را خنثی کند.