

به گزارش ایسنا، بلک‌فرایدی یا «جمعه سیاه» یکی از رویدادهای بزرگ خرید و فروش در جهان است که هر‌سال در آخرین جمعه ماه نوامبر برگزار می‌شود و فروشگاه‌ها در این مناسبت با ارائه تخفیف‌های ویژه، تلاش می‌کنند مشتریان بیشتری جذب کنند.

این رویداد که در سال‌های اخیر به یکی از فرصت‌های مهم فروش برای کسب‌وکارهای اینترنتی تبدیل شده، در ایران نیز با استقبال فروشگاه‌های آنلاین و انتشار گسترده پیشنهادهای تخفیفی همراه است، اما در ایران دیگر صرفاً میدان رقابت فروشگاه‌ها برای ارائه تخفیف‌های چشمگیر نیست؛ امکان خرید اعتباری و پرداخت اقساطی نیز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای جذب مشتری تبدیل شده است.

گسترش خدمات خرید اعتباری نشان می‌دهد رقابت پلتفرم‌های فروش و پرداخت دیگر صرفاً به میزان تخفیف محدود نیست. سقف اعتبار، تعداد اقساط، سرعت تخصیص اعتبار و شرایط بازپرداخت نیز به ابزارهایی برای جذب مشتری تبدیل شده‌اند.

در این الگو، فروشگاه‌ها با ارائه امکان خرید اعتباری تلاش می‌کنند دسترسی مشتریان به کالاهای گران‌تر را آسان‌تر کنند و پلتفرم‌های مالی نیز از افزایش تعداد تراکنش‌ها و استفاده از خدمات اعتباری بهره‌مند می‌شوند. با این حال، افزایش سقف اعتبار لزوما به معنای افزایش قدرت خرید واقعی خانوارها نیست؛ چرا که اعتبار دریافتی در‌نهایت باید بازپرداخت شود و استفاده گسترده از آن می‌تواند بخشی از درآمد ماه‌های آینده مصرف‌کننده را پیشاپیش به اقساط اختصاص دهد.

از این منظر، ارزیابی عملکرد خدمات خرید اعتباری تنها با تعداد سفارش‌ها یا میزان اعتبار تخصیص‌یافته امکان‌پذیر نیست. بررسی هزینه نهائی خرید، میزان بازپرداخت به‌موقع و تأثیر اقساط بر بودجه خانوار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس گزارش عملکرد جمعه سیاه ۱۴۰۴، در کمپین یکی از پلتفرم‌های خرید اعتباری حدود دو میلیون سفارش چهارقسطه ثبت شده، رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل دو برابر شده بود.

همچنین ارزش سفارش‌های چهارقسطه به سه برابر سال قبل رسید. این آمار از افزایش استقبال مصرف‌کنندگان از روش‌های پرداخت اعتباری حکایت دارد. به‌نظر می‌رسد در‌کنار میزان تخفیف، امکان پرداخت مرحله‌ای نیز به یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم خرید تبدیل شده است.

گسترش این خدمات نشان می‌دهد رقابت در جمعه سیاه به‌تدریج از تخفیف مستقیم کالاها به سمت تسهیل روش پرداخت حرکت کرده، تغییری که اگرچه می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها را افزایش دهد، اما احتمال شکل‌گیری تعهدات مالی بیشتر را نیز به همراه دارد.

یکی از مهم‌ترین نکات در استفاده از خدمات خرید اعتباری، تفاوت میان قیمت نقدی و مبلغ نهائی خرید اقساطی است.

حتی اگر یک پلتفرم برای خرید اعتباری کارمزد مستقیمی از مشتری دریافت نکند، ممکن است قیمت کالا در فروشگاه‌های مختلف متفاوت باشد یا هزینه‌های دیگری به مبلغ نهائی اضافه شود. برای مثال، اگر کالایی با قیمت نقدی ۱۰ میلیون تومان عرضه شود، اما خریدار برای تهیه همان محصول به‌صورت اقساطی در مجموع ۱۱ میلیون تومان بپردازد، هزینه واقعی خرید یک میلیون تومان بیشتر خواهد بود؛ حتی اگر مبلغ هر قسط در نگاه نخست چندان بالا به‌نظر نرسد. به همین دلیل، بدون سود یا کارمزد بودن یک سرویس اعتباری لزوماً به‌معنای ارزان‌تر بودن خرید نیست. قیمت نقدی کالا، مبلغ پیش‌پرداخت، مجموع اقساط و هزینه‌های جانبی باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.

در‌نهایت، جمعه سیاه زمانی می‌تواند فرصتی برای خرید به‌صرفه باشد که تخفیف واقعی کالا با شرایط مناسب پرداخت همراه شود. کوچک بودن مبلغ هر قسط یا بالا بودن سقف اعتبار به‌تنهائی نشانه یک معامله اقتصادی نیست؛ معیار اصلی، مجموع هزینه‌ای است که مصرف‌کننده در پایان برای خرید کالا می‌پردازد و تناسب آن با توان مالی خانوار است.