گابریله نونزیاتی، خبرنگار ایتالیایی خبرگزاری «آژنزیا نوا»، پس از طرح پرسشی درباره لزوم پرداخت هزینه بازسازی غزه از سوی رژیم صهیونیستی، همکاری خود با این خبرگزاری را از دست داد و در پی آن واکنش نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری و مدافعان آزادی مطبوعات را در پی داشت.

به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، نونزیاتی ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ در نشست خبری کمیسیون اروپا در بروکسل، خطاب به پائولا پینهو، سخنگوی این کمیسیون پرسید: «اگر روسیه باید هزینه بازسازی اوکراین را بپردازد، آیا اسرائیل نیز نباید هزینه بازسازی غزه را بر عهده بگیرد؟» سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ گفت که فعلاً قصد اظهارنظر درباره این پرسش را ندارد.

حدود دو هفته بعد، در ۲۷ اکتبر، همکاری این خبرنگار با آژنزیا نوا قطع شد. این خبرگزاری پرسش مطرح‌شده را از نظر فنی نادرست و خارج از چارچوب دانست و مدعی شد که مقایسه وضعیت روسیه و اسرائیل، با توجه به تفاوت شرایط دو جنگ، صحیح نیست.

این اتفاق با واکنش شورای ملی انجمن روزنامه‌نگاران ایتالیا همراه شد. این نهاد با انتقاد از تصمیم خبرگزاری، خواستار بازگشت نونزیاتی به کار شد و تأکید کرد که وظیفه روزنامه‌نگار، طرح مسائلی است که ممکن است برای برخی ناخوشایند باشد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا نیز ضمن محکوم‌کردن این تصمیم، خواستار بازگرداندن خبرنگار شدند. نونزیاتی در ادامه، در ژوئن ۲۰۲۶ شکایتی را علیه خبرگزاری در دادگاه رم مطرح کرد و خواستار پیگیری حقوق خود شد.