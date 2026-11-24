انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» محصول مرکز انیمیشن سوره به کارگردانی الهام ابراهیمی از ۳ تا ۶ آذر نیم‌بها شد.

انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها»، محصول مرکز انیمیشن سوره به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی و نویسندگی امیررضا مافی، هم‌زمان با هفته‌ بسیج از روز سه‌شنبه ۳ آذر تا جمعه ۶ آذر با بلیت نیم‌بها پذیرای مخاطبان خود در سینماهای سراسر کشور خواهد بود. «بادبادک‌ها» داستان پرواز بلند خیال‌هایی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، خود را بر تلخی واقعیت جنگ‌ها، تحمیل خواهند کرد.

این اثر با جذب بیش از ۸۲ هزار مخاطب از فروش ۷ میلیارد تومان در گیشه عبور کرد. علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی اکران دانش‌آموزی این انیمیشن ماجراجویانه به صورت نیم‌بها، عدد ۶ را به شماره ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ ارسال کنند.