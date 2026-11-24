رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن در قم خبر داد که از چهاردهم تا نوزدهم آذر خواهد بود.

حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاده روز سه‌شنبه سوم آذر در نشست خبری و آئین رونمایی از پوستر چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی، گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان ایران گفت: مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات در ۱۴ آذر در مرکز همایش‌های غدیر شهر قم برگزار می‌شود و مسابقات آوایی برادران از ساعت ۱۴ تا ۲۱ خواهد بود و مسابقات آوایی خواهران از ۱۵ آذر آغاز می‌شود.

وی افزود: مراسم اختتامیه نیز ۱۹ آذر برگزار خواهد شد و مسابقات معارفی از ۲۰ تا ۲۳ آذر خواهد بود. این دوره از مسابقات با حضور بیش ۴۰۰ نفر از نخبگان قرآنی خواهر و برادر برگزار می‌شود که ۳۲۳ نفر در رشته‌های آوایی و ۸۸ نفر در رشته‌های معارفی شرکت کرده‌اند.