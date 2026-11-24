فراخوان ثبت‌نام ناشران داخلی برای حضور در سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر شد و ناشران سراسر کشور از سوم تا نهم آذرماه فرصت دارند برای شرکت در این رویداد ثبت‌نام کنند.

ناشران متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی ketab.ir، شرایط و ضوابط حضور در نمایشگاه را مطالعه و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دوم دی‌ماه ۱۴۰۵ به دو شیوه حضوری و مجازی برگزار خواهد شد. تخصیص غرفه به ناشران نیز بر اساس تعداد کتاب‌های منتشرشده طی شش سال منتهی به ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ و مطابق اطلاعات ثبت‌شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران انجام می‌شود.