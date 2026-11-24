بیش از 100 نویسنده آمریکایی در اعتراض به سکوت سازمان «پن» (سازمان قلم آمریکا) در برابر جنگ غزه، گروه مستقل خود را تشکیل دادند.

بیش از 100 نویسنده، ویراستار، آژانس ادبی، مترجم، کتابفروش و دیگر فعالان حوزه کتاب آمریکا قصد دارند گروهی تازه با نام «PEN Writes US»

تشکیل دهند؛ گروهی که بناست مستقل از سازمان «قلم آمریکا» فعالیت کند. این تصمیم در پی اختلاف‌نظرهای چندساله درباره موضع «قلم آمریکا» نسبت به جنگ غزه و دیگر مسائل اتخاذ شده است.

بنیانگذاران «PEN Writes US» می‌گویند این گروه با الهام از آرمان منشور «پن» جهانی یعنی «یک بشریت، در صلح و برابری در یک جهان» شکل می‌گیرد و می‌خواهد از آزادی بیان، نویسندگان در معرض خطر و تبادل ادبیات حمایت کند.

به باور مؤسسان این گروه؛ سازمان قلم آمریکا نتوانسته به‌طور شفاف، آن‌طور که باید و شاید، در قبال جنگ غزه و نویسندگان فلسطینی موضع شفاف و صریحی بگیرد. آنها می‌گویند، سازمان «قلم آمریکا» در واکنش به جنگ غزه، به اندازه کافی از رژیم صهیونیستی انتقاد نکرده و از حقوق نویسندگان فلسطینی با همان قاطعیت و شفافیت که از حقوق نویسندگان در دیگر نقاط جهان حمایت می‌کند، پشتیبانی نکرده است.