با گسترش عرضه کتاب‌های قاچاق و نسخه‌های غیرقانونی در پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران خواستار همکاری جدی‌تر دستگاه قضائی برای مقابله با این پدیده شده است. در همین راستا، معاون اول قوه قضائیه در دیدار با جمعی از ناشران، برای همکاری قضائی در برخورد با قاچاق کتاب قول مساعد داده است.

کارگروه صیانت از حقوق ناشران و کتاب‌فروشان از مردادماه امسال فعالیت خود را با هدف مقابله با قاچاق کتاب آغاز کرده است. همکاری این کارگروه با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکنون به مسدود شدن صفحات برخی فروشندگان متخلف منجر شده است؛ با این حال، فعالیت قاچاقچیان در سایر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، با اشاره به دیدار اخیر ناشران با حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، از قول مساعد برای همکاری قضائی در مقابله با عرضه غیرقانونی آثار خبر داده است.

یکی از مطالبات اصلی ناشران در این دیدار، اصلاح قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸ عنوان شده است؛ قانونی که با توجه به تحولات فناوری و شیوه‌های جدید تولید و توزیع کتاب، نیازمند بازنگری است. موضوع تعیین تکلیف کاغذهای واردشده با ارز دولتی که هنوز در اختیار فعالان نشر قرار نگرفته نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده بوده است.

مقابله با قاچاق کتاب صرفاً برخورد با دستفروشان و فروشندگان محدود نیست و اتفاقاً باید سرمنشأ عرضه نسخه‌های جعلی و غیرمجاز در فضای مجازی و پلتفرم‌های فروش اینترنتی شناسایی شود. با توجه به خلأهای قانونی موجود، اصلاح قوانین و همکاری دستگاه قضائی و نهادهای فرهنگی از الزامات مقابله مؤثر با این پدیده به شمار می‌رود.