

سرهنگ دوم پاسدار ایمان تاجیک، سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر «هر ایرانی یک بسیجی» گفت: هر کسی که مسئولیت‌پذیر باشد و روشن‌بینی داشته باشد، بسیجی است. شما خبرنگاران هم که از نخبگان جامعه‌اید، هم جریان‌سازید و هم هدایت‌کننده‌اید. با این حساب، شما از بسیجی‌ترین‌ها هستید.

وی افزود: در یکی از بازدیدها، صحبت به همین موضوع رسید. در پایان، همه دوستان به این نتیجه رسیدند که خودشان هم بسیجی‌اند، ولو اینکه کارت بسیج نداشته باشند.

تاجیک با اشاره به شرایط کشور در زمان تشکیل بسیج اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) در روزهایی که کشور با تهدیدهای متعددی روبه‌رو بود، تهدید را به فرصت تبدیل کردند. امام همان بسیجی را که در سال‌های ۴۱ و ۴۲ در دل مردم دیده بود، پس از پیروزی انقلاب به‌طور رسمی اعلام کرد؛ فرمان امروز رهبر معظم انقلاب درباره «هر ایرانی یک بسیجی» را هم باید در همین چارچوب دید. سخنگوی بسیج ادامه داد: در نگاه امام راحل که بسیج را بنیان گذاشت و در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب که آن را عمق بخشید و گسترش داد، همه مردم بسیجی‌اند. انقلاب و نظام همچنان به مردم متکی‌اند. مردم هم در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند که بدون اینکه کسی به آن‌ها بگوید، با همان وجدان بسیجی به میدان می‌آیند و هویت ملی و تاریخی خود را نشان می‌دهند.

وی گفت: وقتی در خیابان یا مترو مردم را مشاهده می‌کنم، با خودم به همین تعبیر «هر ایرانی یک بسیجی» فکر می‌کنم. ممکن است از یکی از همین مردم بپرسید «شما بسیجی هستید؟» و بگوید «نیستم». اگر این‌طور باشد باید دید چه اتفاقی افتاده که کسی در جامعه احساس مسئولیت می‌کند، اما خودش را بسیجی نمی‌داند. تاجیک افزود: یکی از کارهایی که دشمن به‌خاطر ترس از این قدرت بزرگ یعنی وحدت و انسجام مردمی در هجمه‌های نرم خود در دستور کار اصلی قرار داد، جداکردن مردم از نام بسیج بود. بعضی از مواقع موضوع بسیجی و غیر بسیجی ناخودآگاه در رفتار ما هم نشان داده شد نتیجه این شد که در ذهن عده‌ای، بسیجی بودن به داشتن کارت سازمانی گره خورد درصورتی‌که امام شهید ما، بسیج را یک تفکر و‌ منطق معرفی فرمودند که همراهی آن با عمل شگفتی می‌آفریند.

سخنگوی بسیج با اشاره به بازتاب حضور مردم در رسانه‌ها گفت: امروز همه مردم ایران با تمام سلیقه‌ها حول محور ایران عزیز و گرد یک پرچم جمع شده‌اند و انعکاس کامل حضور همه افراد جامعه در میادین و صحنه‌ها در این روزها، توسط رسانه‌ها کار پسندیده و موفقی است.

وی در پایان بیان داشت: امروز همه کسانی که در جامعه فعال‌اند و احساس مسئولیت می‌کنند، باید دست‌به‌دست هم بدهند تا به سمت ایران هرچه قوی‌تر پیش برویم.