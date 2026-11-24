

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های استان خراسان رضوی، موضوعات معیشتی و اقتصادی، راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در پیشبرد برنامه‌های ملی و ضرورت انسجام و همدلی اجتماعی گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، مشارکت و همراهی آحاد جامعه را از الزامات تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای عمومی در پیشبرد نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به‌ضرورت اصلاح الگوی مصرف، مدیریت منابع و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی، بر نقش‌آفرینی همگانی در استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات کشور تأکید کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به شرایط و تحولات منطقه‌ای، تقویت وحدت، انسجام و همدلی ملی را ضرورتی راهبردی برشمرد و بر لزوم هوشیاری و هم‌افزایی همه بخش‌های جامعه برای خنثی‌سازی توطئه‌ها و تحرکات دشمنان در راستای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی داخلی تأکید کرد.

تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار گزارشی از مسائل و اولویت‌های مهم استان خراسان رضوی، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین موضوعات مرتبط با تسهیل و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران بارگاه منور رضوی ارائه کرد.

در این دیدار ظرفیت‌های آستان قدس رضوی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و زمینه‌های تعامل و همکاری برای کمک به حل مسائل استان و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم و زائران مورد توجه و گفت‌وگو قرار گرفت.

دشمن هیچ‌گاه نخواهد توانست

ایران را زمینگیر کند

همچنین رئیس‌جمهور در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به روند توسعه مدرسه‌سازی در کشور گفت: بنیان توسعه هر کشوری از دانش‌آموزان آغاز می‌شود و اگر بخواهیم که کشور را به توسعه و پیشرفت برسانیم فقط از مسیر تربیت درست دانش‌آموزان به این هدف خواهیم رسید.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آن اندیشه و فکری که پرورش پیدا می‌کند دارای ارزش است و اگر چه دشمنان امکانات ما را تخریب کردند اما هرگز نخواهند توانست اندیشه ما را تخریب کنند.

رئیس‌جمهور گفت: در صورتی که این اندیشه، درست تربیت شده باشد دیگر لازم نخواهد بود که بیرون و در جامعه به دنبال بد حجاب و معتاد و سایر متخلفان باشیم؛ زیرا تربیت درست موجب تربیت انسان‌های درست و کارآمد برای این کشور خواهد شد و ریشه آن از مدرسه آغاز می‌شود.

پزشکیان افزود: دقیقا هر طور که ذهن بچه‌ها را شکل دهیم همان طور تربیت خواهند شد و اگر مدرسه ما بهترین باشد دانش‌آموز ما بهترین خواهد بود اما با شعار دادن و حرف زدن، مردم عملکرد ما را نخواهند پذیرفت.

وی با قدردانی از خیرینی که در راه مدرسه‌سازی گام‌های مثبتی برداشته‌اند ادامه داد: این شما هستید که عمل نیک خود را در جامعه به یادگار گذاشتید و شما و معلمان با عملکرد و تربیت‌تان زمینه رشد بچه‌ها را روز به روز فراهم می‌کنید.

رئیس‌جمهور گفت: هر چه قدر بیشتر تلاش کنید به تقوا بیشتر نزدیک می‌شوید و شما خیرین مدرسه ساز ثواب خود را هم در این دنیا و هم در دنیای باقی خواهید دید.

پزشکیان افزود: ایران پر از انسان‌های معمولی اما ظرفیت‌های بسیار است که باید اجازه دهیم رشد کنند کشورهای اطراف ما که بسیار کمتر از ما جمعیت دارند توانسته‌اند به پیشرفت‌هایی دست یابند و ما هم باید اجازه دهیم تا خلاقیت‌ها شکل گیرد تا کشوری آباد داشته باشیم.

رئیس‌جمهور گفت: ما حق نداریم بین مردم تبعیض قائل شویم زیرا هر کس با تقواتر است برتر است.

پزشکیان تاکید کرد: باید هر چه سریع‌تر مدارس را بسازیم و از مشارکت مردم برای اتمام آنها بهره بگیریم،‌ خداوند مسیر درست را به ما نشان می‌دهد و به کمک مردم خواهیم توانست بر دشمن فائق آییم.‌

پزشکیان گفت: دشمن هیچگاه نخواهد توانست ایران را زمینگیر کند و کشور ریشه داری مانند ایران هرگز در برابر دیگران سر خم نمی‌کند. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: عده‌ای به خاطر آموزش‌های نامناسب ما دل و ذهنشان جای دیگری است اما اکثریت مردم، دل در گرو وطن دارند و همه خواهان ایرانی آباد و بهتر هستند. وی ادامه داد: مردم زیادی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه جانشان را فدا کردند که از جانفدایی برخی از آنان اشک شوق از چشم جاری می‌شود و انسان مبهوت می‌ماند که چه کارهایی می‌تواند انجام دهد.

در پایان این نشست از نشان «با من» که نمادی از پیوند مدرسه‌سازی با هویت تاریخی و فرهنگی خراسان رضوی است رونمایی شد. همچنین پزشکیان در بدو ورود به مشهد به زیارت مضجع شریف و نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، امام هشتم شیعیان، مشرف شد و بر مزار رهبر شهید انقلاب‌، شهید رئیسی و آیت‌الله وحید خراسانی نیز با قرائت فاتحه ادای احترام کرد. رئیس‌جمهور سپس با حضور در استانداری خراسان رضوی یک اصله نهال «اُرس» را به عنوان نمادی از پایداری، ریشه‌داری، تاب‌آوری و نگاه مسئولان به آینده نسل‌های آتی در زمین آن مجموعه کاشت و به مقام شامخ شهدای مدفون گمنام در آن مکان ادای احترام کرد.

شرکت در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و کنشگران اجتماعی و فرهنگی، نشست با دانشگاهیان و اساتید، مبلغان و نخبگان حوزه علمیه خراسان رضوی، شرکت در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، حضور در جلسه بررسی پیشرفت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان و دیدار با جمعی از ادیبان و شاعران و نویسندگان خراسان رضوی از جمله برنامه‌های این سفر است.

افتتاح فاز یک خط سه قطار شهری مشهد نیز از دیگر برنامه‌های رئیس‌جمهوری در سفر به این کلانشهر عنوان شده است.