محمدهادی صحرایی

دستور تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام خمینی در آذر ۵۸ و چند روز پس از فتح لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، در اصل، تهدید به توطئه آمریکا و سایر دشمنان را خنثی کرد و در مقابل دشمنان غدّار، سپر دفاعی و هجومی مردمی را تشکیل داد. این اقدام اگرچه پدافندی بود ولی در واقع، حالت آفندی و هجومی بود برای رفع و دفع تهدیداتی که انقلاب نوپای اسلامی را نشانه رفته بود. یکی از ویژگی‌های امام راحل عظیم‌الشأن ما این بود که مردم و جامعه و دشمنان را به‌خوبی می‌شناخت و به این شناخت عمیق خود معتقد بود. این اعتقاد عمیق را در هیچ دانشگاه و مکتب دنیایی نمی‌توان یافت مگر آن مکتبی که متصل به «نگاه آسمانی» باشد.

دستور تشکیل بسیج مستضعفین، اگرچه از مناظر علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی و علوم دفاع، مهم و قابل اعتناست ولی مهم‌تر از اینها مطلبی است که امام خمینی بعدها آن را «از برکات و الطاف جلیّه خداوند تعالی» دانستند و امام شهیدمان نیز آن را از الهامات غیبی به خمینی کبیر برشمردند و هرگز از این نکات مهم نباید غفلت کرد. تفاوت علم امروزین با این شناخت عمیق در همان نگاه آسمانی است که برای انسان، غیر از گوشت و پوست و استخوان، فطرت و اراده الهی نیز قائل است و او را دارای اراده‌ای الهی می‌داند. اراده‌ای که می‌تواند کارهای مهم و ناشدنی و اموری که از منظر عقل بشری ناممکن است را محقق کند.

کدام علم جامعه‌شناسی یا مردم‌شناسی یا سیاسی یا ... می‌توانست باور کند که مردمی که از کمترین امکانات بی‌بهره‌اند بتوانند با دست خالی و به امید خدای آسمان‌ها، ابرقدرت‌های بزرگ را به زیر بکشند؟ و کدام دانش روزی می‌توانست باور کند که ملتی از زیر صفر، به جایی برسد که مسئله اصلی دشمنان قلدر و قدرتمند شود؟ اتفاقات سال گذشته تاکنون چنان است که می‌تواند محاسبات دانش‌های امروزی را به چالش بکشد و ناتوان کند. باورکردنی نیست که همان ملت ستمدیده ایران تا بهمن ۵۷ بتواند در سال ۱۴۰۵، کابوس فرعون‌ها و قارون‌ها و سامری‌ها بشود و بتواند چنان محکم به پا خیزد که کاخ‌های ستمگران آمریکایی و اروپایی و منطقه غرب آسیا متزلزل بشود.

امام خمینی در آن زمان فرمود «الآن در رأس همه مسائل اسلام قضیه مواجهه با آمریکاست» و آن تشخیص درست را مردم ما در همین یک سال و نیم اخیر، با گوشت سوخته و استخوان‌های شکسته کودکان میناب و لامرد و شهدای عزیزشان بیش از پیش درک می‌کنند و می‌دانند که راه نجات و حیات بشر در جهان به مرگ آمریکا و اسرائیل بسته و وابسته است. نمی‌توان با وجود شیطان بزرگ و با این غده سرطانی نفس کشید و بشریت اگر بخواهد مثل آدم زندگی کند باید بتواند این حیوانات درنده انسان‌نما را ازاله کند. و هرگز نباید در جریان «انگل‌واره»ای که حیات خود را در ریزه‌خواری این گرگ‌ها می‌بینند معطل شد. جریان غرب‌زده‌ای که حیات و اعتبار خود را در حیات شیطان بزرگ می‌بیند، از همان سنخ و جنس جَلَب است و توقعی از آنها نیست.

امام راحل، دل‌های متفرق را با بسیج مردم، حول محور خدا و خدمت به خلق او مجتمع کرد و کارهای بزرگ انقلاب اسلامی را به دست آنها سپرد و انقلاب اسلامی را جهانی کرد و امواج آن را امروزه فراتر از آسیا و آفریقا، بلکه در خیزش ضدآمریکایی در اروپا و آمریکا می‌توان دید. امام راحل می‌دید که سرمنشأ مشکلات ایران و جهان، آمریکای مستکبر و جهان‌خوار است که او را شیطان بزرگ و مسئله اصلی دانست و تأکید کرد «دشمن ما آمریکاست و باید تمام تجهیزات ما طرف این دشمن باشد.»

بسیج مستضعفین توانست جنگ را در کنار سپاه و ارتش مدیریت کند و هم‌زمان، خدمت‌رسانی را تا نقاط دوردست ایران برساند و امثال بشاگردِ محرومِ خان‌گزیده دوران پهلوی را به مقصد گردشگری امروز تبدیل کند. لشکر مخلص خدا پس از جنگ تحمیلی ۱۰ ساله، کارهای بزرگ کشور را از صفر شروع کرد و با موفقیت اجرا نمود و هنوز این سیل خروشان خدمت، جاری است. از واکسیناسیون و ریشه‌کنی فلج اطفال گرفته تا انجام ابرطرح‌های بزرگی که ما را در جهان نمونه کرده همگی از برکات آن دستور پربرکت است. بسیج، ثابت کرد که نه یک نظریه روی کاغذ است و نه مجموعه اقدامات بی‌اندیشه. بلکه درخت پرثمری است که ریشه در زمین و سر در آسمان دارد.

شجره طیبه‌ای که آن امام عزیز غرس نمود، درخت تناور ریشه‌داری شده که مسیر رشد خود را یافته و به فضل خدا باقیمانده راه را تا قله مرتفع موفقیت‌ها محکم‌تر و مطمئن‌تر از دیروز خواهد پیمود. ما از بسیج بیست‌میلیونی عبور کردیم و به جانفدای سی‌میلیونی برای دفاع از ایران عزیز رسیدیم. قدرتی فراتر از بمب اتم برای ایران عزیز است که پی‌درپی اضافه می‌شود و قلمرو می‌افزاید و زاد و ولد می‌کند و اندیشه‌اش را امروزه می‌توان حتی در خانه و خیمه دشمنان دید و استیصال شیاطین را ملاحظه نمود. تفکر بسیج، اندیشه بالداری است که مرزها را درنوردیده و رایحه خوشش را هرکه استشمام کرده پسندیده است. مگر می‌شود مظلومی در جهان باشد و به ندای آزادی‌بخش و رهایی‌آور بسیج، لبیک نگوید؟

بسیج، غیر از دفاع در مرزها در دوره سیاه تروریست‌های داعش و تجزیه‌طلب توانست از خود و منطقه محافظت کند و در دوران رنج و سخت زلزله و سیل و ویروس منحوس کرونا در کنار مردم و شریک غم آنها بوده و باشد. در فتنه‌های بزرگ داخلی، اگرچه خود آماج سخت‌ترین زخم‌هاست ولی سپر بلای مردم می‌شود و در زمان سازندگی کشور، خدمت را با اردوهای جهادی و مواسات و بسته‌های حمایتی تا خانه‌های مردم ادامه داده است و خدمت‌رسانی بی‌منت را رسالت خود می‌داند و حیات خود را در عبودیت و اخلاص و احسان به مردم می‌داند. بسیج، سعادت را در خدمت به مردم و آباد کردن کشور می‌داند و ویژگی برتر آن جهادی بودن و داشتن تنوع در متخصصینی است که در اعتقاد به خدا و مردم و کشور وحدت نظر دارند.

در جنگ‌های اخیر هم که آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب به ایران عزیزمان حمله کردند، بسیج توانست صداقت و جانفدایی خود را در مراقبت از مردم و اموال آنها و بازسازی خرابی‌ها ثابت و میدان‌داری کند اگرچه خود، بیش از همه آسیب دید و خود نیز در مضیقه معیشتی است ولی به یقین می‌داند که برکت خدا به مردمی است که غیر از کار و تلاش و امید، لقمه‌های خود را با یکدیگر تقسیم می‌کنند تا به فضل خدا و تلاش مجاهدانه، مشکلات رفع گردد و قله‌های رهایی و ترقی فتح شوند. رحمت و برکت خدا بر بسیجی که شانه مهربان مردم و بازوی قدرتمند کشور است.