محاصره با زبان زور می‌شکند نه با سازش!

روزنامه زنجیره‌ای «شرق» در سرمقاله‌ای با تیتر «رفع محاصره دریایی چگونه ممکن است؟» بار دیگر همان ریل همیشگی جریان سازش و تسلیم را در پیش گرفته و در بزنگاه تقابل راهبردی با جنگ اقتصادی آمریکا، چشم به «راه‌های دیپلماتیک» دوخته است؛ نسخه‌ای که در میدان عمل بارها بی‌نتیجه ماندنش اثبات شده است.

نویسنده سرمقاله پس از اشاره به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و نگرانی‌های پیش از جنگ ۴۰روزه، تلاش می‌کند مسئله را به یک بن‌بست غیرنظامی تقلیل دهد و در نهایت حکم صادر می‌کند: «محاصره دریایی مشکلی است که باید از راه‌های دیپلماتیک حل شود.» این گزاره در حالی مطرح می‌شود که دشمن

آمریکایی-صهیونیستی پس از آغاز تجاوز نظامی از ۹ اسفند سال گذشته و شکست در جنگ تحمیلی ۴۰روزه، به دنبال انسداد تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ایران، محاصره دریایی خارج از تنگه را کلید زده است. تکیه بر دیپلماسی در برابر متجاوزی که حتی در میانه مذاکرات قبلی دست به تجاوز زد و به هیچ‌بندی از تفاهم‌نامه‌ اسلام آباد رحم نکرد، نه راه‌حل که ساده‌لوحی است.

این روزنامه همچنین مدعی می‌شود: «بعید است ترامپ در موقعیتی باشد که بتواند جز از طریق تاخت‌زدن محاصره دریایی با بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت وضعیت به شرایط قبل از جنگ موافقت کند.» «شرق» با بزرگ‌نمایی موضع ترامپ پس از شکست در انتخابات داخلی آمریکا و تکرار لفاظی‌های تجاوزکارانه او، تلاش می‌کند قدرت بازدارندگی ایران را نادیده بگیرد. واقعیت این است که بسته‌ماندن تنگه هرمز بیش از آنکه چالشی برای ما باشد، بازار جهانی انرژی را دچار خفگی کرده و اهرم فشاری در دست ایران است تا متقابلاً کشتی‌های تجاری آمریکایی-صهیونیستی را توقیف کند.

سرمقاله‌نویس با استناد به تجربه عراق پس از جنگ کویت در سال ۱۹۹۴، می‌کوشد ابزارهای فشار میدانی را بی‌ثمر جلوه دهد، اما پاسخ واقعی به محاصره آمریکا، نه در میز مذاکره که در صحبت‌کردن با زبان موشک و پهپاد است؛ زبانی که سنتکام و ناوهای متجاوز را در اقیانوس هند و نزدیکی سواحل عمان به هراس می‌اندازد. حملات موشکی و پهپادی، هزینه محاصره را برای دشمن سرسام‌آور می‌کند. در کنار این ضربات سخت، بهره‌گیری از سایر کریدورها، توسعه ترانزیت چابهار، ناوگان سایه، مبادلات کالا به کالا با اعضای شانگهای و بریکس (چین، روسیه و هند)، مسیرهای خزر و مدیریت هوشمند باب‌المندب با محور مقاومت، دست ایران را پر نگه می‌دارد.

آنچه «شرق» تحت عنوان «راه‌حل دیپلماتیک» به خورد مخاطب می‌دهد، دعوت به عقب‌نشینی از برگ برنده‌های میدانی در برابر دشمنی است که تنها زبان قدرت، موشک و هزینه متقابل را می‌فهمد. مادامی که تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح است و کارت‌های متعدد روی میز قرار دارد، این آمریکا و متجاوزان هستند که باید نگران مستأصل‌شدن و به زانو درآمدن باشند.



ایستادن کنار صهیونیست‌ها به بهانه مخالفت با جمهوری اسلامی

اپوزیسیون خارج‌نشین به نام «نجات ایران» و «آزادی میهن» از هیچ خیانت و جنایتی حتی فروش اطلاعات و جا زدن مناطق مسکونی به عنوان مکان نظامی ابایی ندارد؛ در مقابل شهرام همایون معتقد است: «مخالفت با ساختار سیاسی مجوز همکاری با دشمن نیست». شهرام همایون مدیر شبکه لس‌آنجلسی «کانال یک» در انتقاد به موج وطن‌فروشی اپوزیسیون و افرادی که مدعی میهن‌پرستی هستند، گفت: «شماها وطن‌فروشی را به فضیلت تبدیل کرده و حیثیت ایرانیان خارج از کشور را بر باد دادید تا جایی‌که حتی آمریکایی‌ها هم به ریش ما می‌خندند».

او با تاکید بر عبرت‌آموزی از تاریخ اضافه کرد: «سواد ندارید یا تاریخ نخوانده‌اید؟! شما یک دفعه از کجا آمدید؟! عراق را ندیدید؟ هنوز پول نفتی که می‌فروشد، دست آمریکایی‌هاست، برای خوردن آب هم باید اجازه بگیرد؛ لیبی و افغانستان را ندیدید که چطور شده است».

همایون همچنین اظهار داشت: «آنهائی که علیه پایان جنگ در خارج از کشور فعالیت می‌کنند به شبکه مالی اپوزیسیون وصل شده‌اند...آدم می‌کشند، تهدید می‌کنند و پول خرج می‌کنند که جنگ ادامه یابد».

اپوزیسیون به ظاهر وطن دوست در آرزوی قدرت، تمامیت ارضی ایران را وجه‌المعامله کرده و با کسانی همکاری می‌کند که رؤیای تجزیه ایران را دارند؛ چهره و تصویر بدون روتوش اپوزسیون این‌جا به وضوح آشکار می‌گردد که از ایران و ایرانی می‌گوید ولی چشم به تل‌آویو و واشنگتن دوخته است.

با کدام منطق و استدلال مسیر آزادی، نجات و میهن‌پرستی در ویرانی ایران است؟! چرا مردم ساکن ایران باید هزینه قدرت‌طلبی فارسی‌زبانان خارج از ایران را بدهند؟! این فقط بخشی از پرسش‌هایی است که این روزها در افکار عمومی مطرح می‌شود. به هر ترتیب، جنایت «میناب» و «لامرد»، نجات ایران نیست بلکه سقوط وجدان انسانی است که با هیچ برهانی توجیه نمی‌شود اما در منطق اپوزیسیون موجه است.

نجات ایران و آزادی میهن نیز سفسطه و مغالطه‌ است وگرنه وطن‌پرستی با ایستادن پای ایران تعریف می‌شود نه معامله‌کردن تمامیت ارضی ایران برای رسیدن به قدرت و تغییر ساختار سیاسی.