



روزنامه زنجیره‌ای «شرق» در سرمقاله‌ای با تیتر «رفع محاصره دریایی چگونه ممکن است؟» بار دیگر همان ریل همیشگی جریان سازش و تسلیم را در پیش گرفته و در بزنگاه تقابل راهبردی با جنگ اقتصادی آمریکا، چشم به «راه‌های دیپلماتیک» دوخته است؛ نسخه‌ای که در میدان عمل بارها بی‌نتیجه ماندنش اثبات شده است.

نویسنده سرمقاله پس از اشاره به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و نگرانی‌های پیش از جنگ ۴۰روزه، تلاش می‌کند مسئله را به یک بن‌بست غیرنظامی تقلیل دهد و در نهایت حکم صادر می‌کند: «محاصره دریایی مشکلی است که باید از راه‌های دیپلماتیک حل شود.» این گزاره در حالی مطرح می‌شود که دشمن

آمریکایی-صهیونیستی پس از آغاز تجاوز نظامی از ۹ اسفند سال گذشته و شکست در جنگ تحمیلی ۴۰روزه، به دنبال انسداد تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ایران، محاصره دریایی خارج از تنگه را کلید زده است. تکیه بر دیپلماسی در برابر متجاوزی که حتی در میانه مذاکرات قبلی دست به تجاوز زد و به هیچ‌بندی از تفاهم‌نامه‌ اسلام آباد رحم نکرد، نه راه‌حل که ساده‌لوحی است.

این روزنامه همچنین مدعی می‌شود: «بعید است ترامپ در موقعیتی باشد که بتواند جز از طریق تاخت‌زدن محاصره دریایی با بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت وضعیت به شرایط قبل از جنگ موافقت کند.» «شرق» با بزرگ‌نمایی موضع ترامپ پس از شکست در انتخابات داخلی آمریکا و تکرار لفاظی‌های تجاوزکارانه او، تلاش می‌کند قدرت بازدارندگی ایران را نادیده بگیرد. واقعیت این است که بسته‌ماندن تنگه هرمز بیش از آنکه چالشی برای ما باشد، بازار جهانی انرژی را دچار خفگی کرده و اهرم فشاری در دست ایران است تا متقابلاً کشتی‌های تجاری آمریکایی-صهیونیستی را توقیف کند.

سرمقاله‌نویس با استناد به تجربه عراق پس از جنگ کویت در سال ۱۹۹۴، می‌کوشد ابزارهای فشار میدانی را بی‌ثمر جلوه دهد، اما پاسخ واقعی به محاصره آمریکا، نه در میز مذاکره که در صحبت‌کردن با زبان موشک و پهپاد است؛ زبانی که سنتکام و ناوهای متجاوز را در اقیانوس هند و نزدیکی سواحل عمان به هراس می‌اندازد. حملات موشکی و پهپادی، هزینه محاصره را برای دشمن سرسام‌آور می‌کند. در کنار این ضربات سخت، بهره‌گیری از سایر کریدورها، توسعه ترانزیت چابهار، ناوگان سایه، مبادلات کالا به کالا با اعضای شانگهای و بریکس (چین، روسیه و هند)، مسیرهای خزر و مدیریت هوشمند باب‌المندب با محور مقاومت، دست ایران را پر نگه می‌دارد.

آنچه «شرق» تحت عنوان «راه‌حل دیپلماتیک» به خورد مخاطب می‌دهد، دعوت به عقب‌نشینی از برگ برنده‌های میدانی در برابر دشمنی است که تنها زبان قدرت، موشک و هزینه متقابل را می‌فهمد. مادامی که تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح است و کارت‌های متعدد روی میز قرار دارد، این آمریکا و متجاوزان هستند که باید نگران مستأصل‌شدن و به زانو درآمدن باشند.