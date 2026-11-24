

در ادامه انتقادات تند شخصیت‌ها و احزاب لبنانی به لفاظی‌های خائنانه اخیر جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان علیه ایران و مقاومت در راستای خدمت به دستور کار آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی، شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس‌مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، طی سخنانی اعلام کرد که جایگاه رئیس‌جمهور متعلق به یک فرد، حزب، طایفه یا جریان خاص نیست، بلکه متعلق به همه لبنانی‌هاست. ازاین‌رو، رئیس‌جمهور هنگام سخن گفتن باید نماینده و بیانگر مواضع همه مردم لبنان باشد.

امتیازدهی‌های مداوم دولت لبنان

تنها صهیونیست‌ها را گستاخ‌تر کرد

نایب‌رئیس‌مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با اشاره به شرایطی که مردم این کشور در مواجهه با تجاوزات اسرائیل، کشتار، تخریب و ویرانی تجربه می‌کنند، گفت: این شرایط ما را وادار می‌کند از مسئولانی که وظیفه دارند در راستای منافع مردمی که نمایندگی آنان را بر عهده‌ دارند عمل کنند، بپرسیم که در چنین وضعیتی چه مسئولیتی بر دوش دارند؟ طبیعی است که حاکمیت باید نماینده جامعه‌ای باشد که بر آن حکومت می‌کند. شیخ الخطیب سپس این پرسش را مطرح کرد که آیا اظهارات برخی مسئولان واقعاً در راستای منافع لبنان و مردم این کشور است؟ آیا این مواضع دستاوردی برای لبنان داشته یا منافع ملی را تأمین کرده است؟ آیا توانسته‌ اسرائیل را به توقف بمباران، کشتار و تخریب وادار کنند یا برعکس، موجب تشدید این اقدامات شده‌اند؟

ایران قدرتمند و استوار ایستاده

و تنها کشوری بود که از لبنان

حمایت کرد

او با اشاره به لفاظی‌های عون علیه ایران و مقاومت گفت: انتظار داشتم رئیس‌جمهور درباره کسانی صحبت کند که به او وعده داده بودند، اما او تنها مقاومت، محیط اجتماعی مقاومت و ایران را هدف انتقاد قرار داد. ایران چه کرده که چنین مواضعی در برابر آن اتخاذ می‌کنید؟ ایران جنگ و محاصره را به‌جای شما تحمل کرده است. ایران چه چیزی از شما گرفته است؟

شیخ الخطیب خطاب به رئیس‌جمهور لبنان اظهار داشت: جناب رئیس‌جمهور، متهم کردن مقاومت و شهدا به اینکه عوامل ایران هستند، چه معنایی دارد؟ آیا آنان برای آزادسازی سرزمین ایران به میدان رفتند یا پیش از ایران نیز آرمان و مسئله‌ای مستقل داشتند؟ آیا جنوب لبنان و بقاع بخشی از حاکمیت ملی لبنان نیستند؟ به گزارش تسنیم، این شخصیت برجسته لبنانی تأکید کرد: ما از ایران با انگیزه‌های طایفه‌ای دفاع نمی‌کنیم، بلکه به این دلیل از آن حمایت می‌کنیم که در کنار ما و مردممان ایستاده است. آیا وفاداری اقتضا نمی‌کند که انسان‌های باوفا این حمایت و محبت را به رسمیت بشناسند؟ ایران از نظر جغرافیایی با ما فاصله زیادی دارد و کشورهای متعددی میان ما و آن قرار گرفته‌اند؛ اما تنها ایران بود که کنار لبنان ایستاد.