

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در سی‌ویکمین کنفرانس سالانه کشورهای عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) به لاهه سفر کرده بود، روز دوشنبه (2 آذر) در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران با جمعی از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) فعال در حوزه مقابله با سلاح‌های شیمیایی و تعدادی از جانبازان شیمیایی دیدار و گفت‌وگو کرد.

غریب‌آبادی در این دیدار با قدردانی از فعالیت‌های ارزشمند سمن‌ها در روایت‌گری، روشنگری و آگاهی‌سازی درباره درد و رنج جانبازان شیمیایی، تلاش‌های آن‌ها را اقدامی مهم در جهت زنده نگه داشتن یاد و مظلومیت قربانیان دانست و بر حمایت همه‌جانبه وزارت امور خارجه از اقدامات و ظرفیت‌های این تشکل‌ها برای روشنگری افکار عمومی جهان تأکید کرد.

وی با اشاره به فضاسازی‌ها و اتهامات بی‌اساس اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلاح‌های شیمیایی تصریح کرد: «متأسفانه امروز تلاش می‌شود جایگاه متهم و قربانی عوض شود و به متهمان و حامیان واقعی سلاح‌های شیمیایی فرصت داده می‌شود ادعای طلبکاری کنند؛ اما حضور و روایت جانبازان شیمیایی ایران، خود بزرگ‌ترین سند دروغگویی و کذب بودن ادعاهای دشمنان است و ما با جدیت تمام برای بازگرداندن جایگاه واقعی قربانی و متهم ایستاده‌ایم.»

معاون وزیر امور خارجه همچنین از تشکیل «کارگروه ویژه آسیب‌های ناشی از سلاح‌های شیمیایی» به منظور پیگیری حقوقی پرونده مصدومان شیمیایی خبر داد و افزود: «این کارگروه علاوه‌ بر پیگیری‌های حقوقی علیه برخی از کشورهای غربی به عنوان تأمین‌کنندگان و حامیان این سلاح‌ها، مسئولیت مقابله حقوقی با ادعاهای بی‌اساس و همچنین پیشبرد پرونده‌های قضائی را در محاکم بین‌المللی بر عهده ‌

دارد.»

در ادامه این نشست، نمایندگان سمن‌ها و جانبازان شیمیایی نیز ضمن بیان دغدغه‌های خود، بر مواردی همچون رفع موانع تأمین دارو و تجهیزات درمانی، ایجاد بیمارستان تخصصی، حمایت مالی و ترویجی از برگزاری همایش‌های بین‌المللی و تولید آثار فرهنگی و ادبی درباره فاجعه سردشت، و همچنین ضرورت تکمیل و پیگیری شکایت‌های حقوقی علیه عاملان این جنایت

تأکید کردند.

جنایت مدرسه میناب را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

همچنین معاون حقوقی وزارت خارجه با اشاره به دادگاه بررسی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در مدرسه میناب در برنامه ایکس نوشت: دادگاه بررسی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در مدرسه شجره طیبه میناب هم‌اکنون در حال برگزاری است.

وی تاکید کرد: همه بدانند؛

نه می‌بخشیم! نه فراموش می‌کنیم!

آمریکا و رژیم صهیونیستی

در 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز جنگ رمضان، با حمله به مدرسه شجره طیبه میناب باعث شهادت 156 دانش‌آموز و معلم این مدرسه شدند.