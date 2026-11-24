

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه(2 آذرماه) در حاشیه سمینار رؤسای نمایندگی‌های استانی وزارت امور خارجه با هدف «تقویت دیپلماسی استانی و توسعه نقش استان‌ها در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره اعلام عزم آمریکایی‌ها برای مسدود کردن مرزهای زمینی ایران و نقش دیپلماسی استانی در این مسیر تصریح کرد: محاصره زمینی ایران تقریباً غیرممکن است؛ چه به دلیل وسعت کشور، چه به دلیل تعدد استان‌ها که هر یک ظرفیت‌های متنوعی دارند، ارتباطات گسترده با استان‌های هم‌جوار در کشورهای همسایه، تردد بسیار زیاد و پیوندهای مردمی و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی میان دو طرف مرز، ظرفیت‌هایی در استان‌های کشور به‌ویژه استان‌های مرزی ما وجود دارد که آنچه را دشمن می‌خواهد به روی ما ببندد، این استان‌ها می‌توانند باز کنند.

وی با تشریح سازوکار هماهنگی میان دفاتر استانی و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای همسایه گفت: دفاتر وزارت امور خارجه در استان‌ها مأموریت یافته‌اند تا با مقامات، مسئولان اقتصادی و فعالان اقتصادی استان کار کنند، ظرفیت‌ها را شناسایی نمایند و اتصالات آن‌ها را با کشورهای همسایه برقرار کنند و سفارتخانه‌های ما در کشورهای همسایه نیز مأموریت دارند به ایجاد این ارتباطات کمک کنند.

وزیر امور خارجه در پایان تأکید کرد:وظیفه مجموعه کشور و همه مردم این است که دشمنان را از اعمال تحریم و فشار ناامید کنیم؛ بهترین راه مقابله با این فشارها آن است که تحریم‌کنندگان را از رسیدن به اهدافشان ناامید کنیم تا بدانند این ابزار کارایی ندارد و نخواهد داشت.

البته این به معنای کنار گذاشتن وظیفه دیگر وزارت امور خارجه یعنی گشودن راه‌های دیپلماتیک برای مذاکره و رفع تحریم‌ها نیست و آن مسیر نیز به جای خود جریان دارد اما معتقدیم مأموریت اصلی این است که تاب‌آوری کشور به جایی برسد که اصولاً تحریم کردن ایران خارج از موضوع باشد و کسی تصور نکند با فشار اقتصادی و تحریم بیشتر می‌تواند سر ملت ایران را خم کند.

کمک به تاب‌آوری کشور

در مقابل تحریم‌ها

همچنین عراقچی در پاسخ به پرسش صدا و سیما درباره سازوکار این وزارتخانه برای تقویت استان‌ها در فرآیند تجارت کشور در شرایط تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌هایی که در استان‌های ما برای همکاری‌های خارجی با کشورهای همسایه و استان‌های هم‌جوارشان وجود دارد، در شرایط فعلی که فشارها و تحریم‌های اقتصادی افزایش یافته و دشمنان به اثربخشی آن امید بسته‌اند، یکی از وظایف اصلی وزارت امور خارجه این است که به تاب‌آوری کشور در مقابل فشارها و تحریم‌ها کمک کند؛ این امر از طریق ایجاد ارتباطات اقتصادی، راهگشایی‌ها، یافتن بازارهای جدید و ایجاد دسترسی‌ها به‌طور خاص در کشورهای همسایه و حوزه پیرامونی انجام می‌شود و دیپلماسی استانی در این حرکت نقش مهمی دارد.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه با اشاره به تغییر مأموریت دفاتر استانی وزارت امور خارجه طی دو سال گذشته افزود: دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‌ها در طول تقریباً دو سال گذشته با شکل، ترکیب و مأموریت‌های جدیدی کار خود را دنبال کرده‌اند و وظیفه آن‌ها این است که ظرفیت‌های استان خود را شناسایی و فعال کنند و در ارتباط با کشورهای همسایه و استان‌های هم‌جوار، به پیشرفت استان و تأمین نیازهای کشور کمک نمایند؛ ما طی این دو سال چندین همایش برگزار کردیم که اگرچه شرایط جنگی تحمیل‌شده قدری این روند را با وقفه مواجه کرد، اما ارتباطات مستمر با استانداران ادامه داشت و امروز نیز همایشی با حضور تمامی دفاتر استانی وزارت خارجه و نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف و مجلس برگزار شد و هم‌اندیشی بسیار خوبی درباره نحوه انجام وظایف در شرایط فعلی و همچنین تداوم خدمات کنسولی به ایرانیان و اتباع خارجی با قوت بیشتر صورت گرفت.