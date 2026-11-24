

در فضای سیاسی پیرامون برنامه هسته‌ای و توان موشکی ایران، یکی از پرتکرارترین تصاویر سال گذشته میلادی، تصویر اختلاف میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر سر جنگ با ایران بوده است. ترامپ در یک نوبت می‌گوید عجله‌ای ندارد و می‌توان صبر کرد؛ نتانیاهو در نوبت دیگر می‌گوید اقدام نظامی اجتناب‌ناپذیر است. گاهی یک مقام آمریکایی چهره مخالف جنگ به خود می‌گیرد و کمی بعد یک مقام صهیونیستی لحن تهدیدآمیز خود را تشدید می‌کند.

این صحنه‌آرایی، اگر به‌صورت سطحی خوانده شود، نشانه شکاف در اردوگاه غرب تلقی می‌شود. اما خوانش دقیق‌تر و شواهد مستند نشان می‌دهد که با یک سناریوی هماهنگ روبه‌رو هستیم: «پلیس خوب - پلیس بد». در این سناریو، هدف تغییر نمی‌کند؛ فقط گوینده و لحن عوض می‌شود. هر دو بازیگر خواهان ضربه نظامی به ایران هستند و اختلاف ظاهری آنها برای خرید زمان، ایجاد ابهام و گمراه کردن تصمیم‌گیران کشور طراحی شده است.

تقسیم نقش‌ها؛ آمریکا «پلیس خوب» اسرائیل «پلیس بد»

برخلاف تصور اولیه‌ای که ممکن است رژیم صهیونیستی را در نقش «مخالف جنگ» بنشاند، ساختار سیاسی و امنیتی این رژیم به‌گونه‌ای است که صدای اصلی در آن، صدای موافقان اقدام نظامی است. اریک مندل، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، در این باره می‌گوید لحن متفاوت ترامپ و نتانیاهو را نباید به معنای اختلاف خواند: «این می‌تواند یک فریب بزرگ باشد- نتانیاهو و ترامپ در حال بازی کردن نقش پلیس بد و پلیس خوب هستند». جان کریگ، سفیر پیشین آمریکا نیز تأکید می‌کند که «فشار [بر تهران] عمدی است» و مذاکرات می‌تواند «پیش‌درآمدی برای اقدام نظامی» باشد.

نقش «پلیس بد» به‌طور طبیعی به نتانیاهو سپرده شده است. او بارها بر آمادگی رژیم صهیونیستی برای اقدام نظامی تأکید کرده و حتی هدف نهائی را تغییر ماهیت نظام ایران اعلام کرده است. در نقطه مقابل، ترامپ نقش «پلیس خوب» را بازی می‌کند. او خود را میانجی و حامی مذاکره نشان می‌دهد، اما با جمله‌ای کلیدی این نقش را به نفع نتانیاهو رها می‌کند: «نمی‌توانم نتانیاهو را از دستور حمله بازدارم». این جمله، در واقع چراغ سبزی است به «پلیس بد» تا کار را تمام کند، در حالی که «پلیس خوب» دستانش را ظاهراً تمیز نگه می‌دارد.

تصحیح مهمی که باید در تحلیل گنجانده شود این است که اپوزیسیون نتانیاهو در رژیم صهیونیستی هرگز نقش «مخالف جنگ» را بازی نکرده است. رهبران اپوزیسیون میانه‌رو

- یائیر لاپید، لیبرمن و نفتالی بنت- با وجود مخالفت سیاسی با نتانیاهو، علناً و قاطعانه از کارزار نظامی علیه ایران حمایت کرده‌اند. لاپید حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را «کار درست» خوانده و گفته است: «ما پشت دولت صف نکشیدیم؛ پشت ضرورت اقدام در لحظه‌ای که اجتناب‌ناپذیر بود صف کشیدیم». نفتالی بنت، دیگر چهره اپوزیسیون، صریح‌تر می‌گوید: «در جلوگیری از [دستیابی ایران به] سلاح هسته‌ای، راست و چپ و اپوزیسیون و ائتلاف معنا ندارد».

بنابراین، اختلاف در اسرائیل بر سر اصل جنگ نیست، بلکه بر سر زمان‌بندی، دامنه و تاکتیک آن است. اپوزیسیون نگران است که نتانیاهو برای بقای سیاسی خود، پیش از موعد مقرر وارد یک جنگ تمام‌عیار شود؛ نه اینکه با اصل ضربه زدن به ایران مخالف باشد.

آمریکا

و نمایش «مخالفت درونی»

نقش «پلیس خوب» تنها به ترامپ محدود نمی‌شود. در درون دولت آمریکا نیز چهره‌هایی وجود دارند که مأموریت نمایش «مخالفت» را بر عهده‌ دارند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، آشکارترین نمونه این نقش است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ونس هفته‌ها در محافل خصوصی با جنگ مخالفت کرده و در میان مقامات ارشد کاخ سفید، بزرگ‌ترین تردیدکننده نسبت به جنگ با ایران بوده است. مهم‌تر آنکه برخی از رسانه‌های داخلی، ونس را چهره‌ای «میانه‌رو» و «مورد قبول» برای مذاکره می‌دانند و آمریکا نیز آگاهانه همین تصویر را تقویت می‌کند.

این «مخالفت» دو کارکرد دقیقاً هماهنگ با سناریوی کلان دارد. نخست، به تهران این پیام را می‌دهد که «دست‌کم بخشی از دولت آمریکا خواهان جنگ نیست و می‌توان با آن به توافق رسید»؛ این همان کارکرد کلاسیک «پلیس خوب» است. دوم، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، واشنگتن می‌تواند بگوید «همه گزینه‌های دیپلماتیک را امتحان کردیم، حتی با چهره‌های میانه‌رو، اما تهران تن به سازش نداد». ونس خود این «مخالفت» را «محرمانه» می‌نامد و از ارائه جزئیات مشورتش به ترامپ خودداری می‌کند؛ ابهامی که برای حفظ هر دو نقش- هم «مخالف» و هم «همدست»- ضروری است.

یک فریب از پیش طراحی‌شده نه یک اختلاف تاکتیکی

شواهد مستند نشان می‌دهد که این نمایش‌ها، یک برنامه فریب از پیش طراحی‌شده است، همچون نمایش‌های فریب پیش از جنگ‌های 12 و 40 روزه.

پیش از جنگ رمضان، روزنامه واشنگتن‌پست در دسامبر ۲۰۲۵ فاش کرد که نتانیاهو و ترامپ پس از دیدار فوریه ۲۰۲۵، برنامه‌ای دقیق برای یک حمله بالقوه به ایران طراحی کردند و همزمان یک «برنامه فریب عمومی» مفصل به راه انداختند.

در این برنامه، داستان‌های نادرست عامدانه به رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی درز داده می‌شد تا این تصور ایجاد شود که اختلافی میان سیاست‌های دو طرف نسبت به تهران وجود دارد. به گفته روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم، یک مقام مطلع از جزئیات گفت: «همه گزارش‌هایی که درباره هم‌صفحه نبودن بی‌بی با ویتکاف یا ترامپ نوشته می‌شد، درست نبود. اما خوب بود که این برداشت عمومی شکل می‌گرفت؛ به پیشبرد برنامه‌ریزی کمک می‌کرد بدون اینکه افراد زیادی متوجه شوند».

نمونه بارز این فریب، ماجرای حمله به میدان گازی پارس جنوبی است. ترامپ علناً گفت که «هیچ چیز» درباره این حمله نمی‌دانسته و رژیم صهیونیستی «از روی خشم» عمل کرده است. اما دو مقام آمریکایی بعداً تأیید کردند که ترامپ از قبل مطلع بوده و حمله را تأیید کرده است. این دقیقاً همان الگوی «پلیس خوبِ بی‌خبر» است که در واقع چراغ سبز داده و سپس دستانش را در برابر افکار عمومی پاک می‌کند.

تهران و پایان تماشاگری

این سناریو تنها تا زمانی کار می‌کند که طرف مقابل نشانه‌های نمایش را جدی بگیرد. اما این پیش‌فرض در تهران از کار افتاده و دیگر هیچ معنایی ندارد. تهران بارها اعلام کرده‌ است که «دو بار در بازه نه ماه، درست در میانه یک فرآیند مذاکره، مورد حمله قرار گرفته» و این «خیانت به دیپلماسی» بوده است. مقامات ایرانی از طریق کشورهای میانجی، بارها پیام‌های مشابهی به طرف آمریکایی منتقل کرده‌اند.

اهمیت این واکنش‌ها در لحن تهاجمی آنها نیست؛ در تغییر رویکرد است. تهران دیگر اختلاف میان واشنگتن و تل‌آویو را شکافی قابل بهره‌برداری نمی‌بینند. آنها دیگر نمی‌پرسند «کدام یک موضع واقعی است؟»؛ بلکه همه اختلاف‌های علنی را بیان‌های متفاوت از یک اراده نظامی واحد می‌دانند.

وقتی «پلیس خوب» آمریکایی می‌گوید «عجله‌ای ندارم»، تهران آن را نه نشانه خویشتن‌داری، بلکه خرید زمان برای تکمیل استقرار نظامی می‌خواند. وقتی رژیم صهیونیستی از طریق پوتین پیام می‌فرستد که «قصد جنگ ندارد»، تهران آن را پوششی برای حفظ غافلگیری تفسیر می‌کند.

به گزارش مشرق، در نهایت اختلاف علنی ترامپ و نتانیاهو، و چرخش مقامات آمریکایی میان «مخالفت» و «تهدید»، را نباید شکاف در اردوگاه غرب تفسیر کرد. این یک پروژه هماهنگ مدیریت نشانه‌ها است: آمریکا نقش «پلیس خوب» را برای ایجاد فضای دیپلماتیک کاذب و حفظ ابهام بازی می‌کند، تل‌آویو نقش «پلیس بد» را برای اعمال فشار و تهدید، و حتی «مخالفت‌های» درونی در واشنگتن (مانند موضع ونس) بخشی از همین معماری برای فریب و مشروعیت‌سازی است.