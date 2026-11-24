گفت: گزارش‌های موثق حکایت از آن دارند که امارات با راه‌اندازی شرکت ADNOC برای ترانزیت و انتقال نفت، بخش قابل‌توجهی از محموله‌های نفتی کشورهای جنوب خلیج فارس را از تنگه هرمز عبور می‌دهد و از این طریق سود کلانی هم به جیب می‌زند.

گفتم: چطوری؟! نیروهای غیور ما کشتی‌هایی را که بدون اجازه قصد عبور دارند، با موشک و پهپاد می‌زنند و برخی از آنها هم در برخورد با مین منفجر می‌شوند.

گفت: این شرکت اماراتی، صدها فروند شناور کوچک (شاتل) در اختیار دارد و از طریق آنها محموله‌های نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را از تنگه عبور می‌دهد و در آن سوی تنگه هرمز به نفتکش‌های اقیانوس‌پیما منتقل می‌کند. ضمناً نفت را با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصد از کشورها می‌خرد و سود کلانی به جیب می‌زند و البته هرگز نمی‌تواند ظرفیت قبلی عبور نفت را پُر کند.

گفتم: خُب نیروهای پا به ‌رکاب ایران به شاتل‌ها حمله کنند.

گفت: حمله می‌کنند ولی به گفته یکی از کارشناسان برجسته کشورمان، تعداد شاتل‌ها خیلی زیاد و شبیه «گله خرگوش‌ها» است که با حمله ما بالاخره تعدادی هم عبور می‌کنند.

گفتم: باید لانه خرگوش‌ها، محل تغذیه و بارگیری آنها در مبدأ و کشتی‌های آماده بارگیری در مقصد را لت‌وپار کرد.

گفت: ایول! این جماعت که زبان آدم را نمی‌فهمند!

گفتم: مدیر باغ‌وحش چند بار از بازدیدکنندگان خواست که به حیوانات غذا ندهند ولی چون فایده‌ای نداشت، از بلندگو اعلام کرد؛ «حیوانات عزیز و محترم، لطفاً از بازدیدکنندگان غذا نگیرید!»