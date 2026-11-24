* طبق اعلام رئیس بنیاد شهید تعداد ۶۲۳ کودک در دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی کودک‌کش به کشورمان به شهادت رسیده‌اند. لعنت و عذاب الهی شامل این قاتلان از خدا بی‌خبر شود.

رودباری

*پیروزی ایران و ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش‌، اکنون برای طرف آمریکایی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بازدارندگی کشور را به نقطه‌ای رسانده‌ایم که اگر کسی بخواهد علیه رهبر معظم انقلاب یا مقامات عالی‌رتبه کشور ما عملیات ترور انجام دهد، باید بداند در خانه خودش با اقدامی مشابه مواجه خواهد شد.

کاوه

* نامتقارنی اقتصادی، معادله جنگ را به زیان واشنگتن تغییر داده است. ایران ماهانه حدود ۱۰ هزار پهپاد شاهد با هزینه حدود ۳۰ هزار دلار برای هر فروند تولید می‌کند. ولی آمریکا در پاسخ، موشک‌های رهگیری شلیک می‌کند که هر یک حدود ۴ میلیون دلار قیمت دارد. این یعنی یک پهپاد ۳۰ هزار دلاری، یک رهگیر ۴ میلیون دلاری را فعال می‌کند. طبیعی است که چنین معادله‌ای، اقتصاد جنگ را برای آمریکا غیرقابل تحمل می‌کند.

قدسیان

*شکست سنگین ترامپ و حزبش در انتخابات آمریکا بار دیگر ثابت کرد هر کس لگدی یا سنگی به سمت ایران انداخت چوبش را خواهد خورد و یقه‌اش را رها نخواهیم کرد. اولین اصل بازدارندگی و اولین گام انتقام این است.

نقوی

*هیچ بعید نیست، شکست تاریخی جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای‌، این کشور را به سمت کاهش عمیق‌تر نقش جهانی خود سوق دهد. تحولی که پیامد آن صرفاً محدود شدن توانایی دونالد ترامپ برای ادامه جنگ با ایران نخواهد بود.

مهرانفر

* هزینه بیمه عبور نفتکش از تنگه هرمز از ۵۴ هزار دلار به ۶۴ میلیون دلار جهش کرد. افزایش سرسام‌آور هزینه کشتیرانی در کنار هزینه روزانه ۳۲ میلیون دلاری محاصره دریایی ایران برای آمریکا، فشار اقتصادی این درگیری را بیش از پیش نمایان کرده و ترامپ را به شدت دچار سردرگمی نموده است. واقعاً در گِل گیر کرده است!

عابدپور

* امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور به ارکانی هماهنگ، مدیرانی مسئول و جریان‌هایی نیاز دارد که منافع ملی را قربانی رقابت‌های سیاسی نکنند. نباید فراموش کرد که دشمنان جمهوری اسلامی، به‌ویژه رژیم صهیونی، از شکل‌گیری انسجام درونی و تثبیت اقتدار سیاسی کشور نگران هستند.

کشکولی

*به بهانه درگذشت رضا امیرخانی نویسنده تراز و رمان‌نویس مشهور کشورمان، عرض می‌کنم نویسنده تراز یعنی هنرمندی که در زمان صلح شجاعت انتقاد را داشته‌ باشد و در زمان جنگ شرافت دفاع از کشور را.

رئوف‌منش

*فرزند شهید فخری‌زاده تعریف می‌کند پدرم می‌گفت به دانشی رسیده‌ایم که بمب هسته‌ای در برابر آن شوخی است. بر این اساس ناگفتنی‌های زیادی از پیشرفت‌های علمی در کشور وجود دارد که بتدریج برای همگان آشکار خواهد شد.

شریف‌زمین

*کسی منکر تاثیر جنگ بر روی قیمت‌ها در بازار نیست ولی کارشناسان معتقدند ۲۵ درصد گرانی‌های اخیر مربوط به جنگ است و ۷۵ درصد مابقی به سیاست گران‌سازی دولت برمی‌گردد. اگر دولت سیاست‌های گران‌سازی را کنار بگذارد و مثل دوران جنگ تحمیلی بازار را مدیریت کند، هیچ جنگی نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد.

افسری

*ایران برای عبور از مخاطرات پیش‌رو به همه سرمایه‌های انسانی، فکری، اقتصادی و فرهنگی خود نیاز دارد. نمی‌توان از اقتدار ملی سخن گفت، اما بخش‌هایی از جامعه را نادیده گرفت.

هورشاد

*دولت آمریکا سال مالی ۲۰۲۷ را با ثبت ۴۰۴ میلیارد دلار کسری بودجه آغاز کرده است. رقمی که از افزایش شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت در شروع این سال مالی حکایت دارد.

زمان‌پرور

*گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، حمله به مدرسه میناب را «مایه ننگ» خوانده و گفته ترامپ باید بابت بمباران این مدرسه عذرخواهی کند. او همچنین مسئله هسته‌ای را بهانه‌ای برای حمله به ایران دانسته است. مقامات آمریکایی خودشان به جنایتشان اعتراف می‌کنند اما برخی از اصلاح‌طلبان غربگرا وقیحانه می‌گویند معلوم نیست حمله موشکی به مدرسه میناب کار آمریکا باشد!

روغنی‌زاد

* در ابتدای درگیری‌ها، این تصور در میان مقامات سعودی وجود داشت که جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ممکن است به فروپاشی جمهوری اسلامی بینجامد، اما وقتی دریافتند که ساختار سیاسی ایران ثبات و تاب‌آوری نظامی به مراتب فراتر از تصورات آنان دارد، موضع خود را تغییر دادند و اکنون خواستار اتمام جنگ هستند.

مقتدری

* به اعتراف بیگانگان، ایران در حال توسعه توانایی و ظرفیت دیگری برای انجام حملات سایبری با استفاده از هوش مصنوعی است. به گزارش شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونی، مسئله صرفاً به یک یا دو تهاجم مربوط نمی‌شود، بلکه تکرار حملات منجر به آسیب رساندن به کل ساختار می‌شود.

حجازی

*فیلم سرزده‌ای از اتاق تاریک و سرد رئیس‌جمهور کشورمان منتشر شده تا ساده زیستی و صرفه‌جویی در زندگی روزمره را فرهنگ‌سازی کند. اما خروجی چنین تصویری در فضای جنگی، به‌جای نمایش تدبیر و مدیریت، برجسته‌کردن کمبودها و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه است. تصویری که به دشمن پیام می‌دهد فشارهایش اثر گذاشته و می‌تواند با تشدید آن، امتیاز بیشتری بگیرد.

اولائی

* از آقای دکتر زاکانی که برای باز شدن گره مسکن برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند تا در حد توان و چارچوب وظایف شهرداری بتواند گره مسکن را از زندگی مردم باز کند، تقدیر و تشکر می‌کنیم. امیدواریم دولت نیز در این امر خطیر کمک کند.

شریفی

* جفری ساکس استاد دانشگاه و مدیر مرکز توسعه پایدار در دانشگاه کلمبیا گفته که ترامپ یک احمق و دشمن شماره یک اروپا است!

قائدی

*225نفر، ۵۰ میلیارد یورو معادل ۵۷ میلیارد دلار از بانک مرکزی پول گرفتند برای واردات! اما بر نگرداندند! آن وقت یه عده منتظرند آمریکا ۶ میلیارد دلار در مذاکره به ما بدهد!؟

حسنی

* آقای پزشکیان می‌گوید «ما می‌توانیم با عزت گفت‌وگو کنیم و با عزت موضوع را تمام کنیم.» آقای رئیس‌جمهور با گرگ درنده چگونه می‌شود با عزت صحبت و گفت‌وگو کرد؟ در همین حال به گفته آقای بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، دشمن آمریکایی- صهیونی تاکنون سه بار به مذاکرات خیانت کرده و در وسط مذاکرات به ایران حمله کرده است! یعنی باز هم خود را برای حمله دشمن در حال مذاکره آماده کنیم!

عنبری

*یک مقام مسئول دولتی گفته است به جهت مدیریت مالی، هر سه ماه یک بار نرخ سوم بنزین باید بازنگری شود. حال که چنین است زحمت کشیده حقوق کارمندان و حقوق بگیران را مانند نرخ بنزین هر سه ماه یک بار بازنگری بکنند. مسئولان مربوطه چرا جامع‌الاطراف به موضوعات نگاه نمی‌کنند.

مشعورا

*با شکایات و پیگیری‌های مردمی و بررسی شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری، ستاد موازی شورای عالی فضای مجازی، غیرشرعی اعلام و منحل شد. این اقدام قابل تحسین شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را باید به فال نیک گرفت و خداقوت گفت.

امتی

*اگر ما از آنچه که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا اتفاق افتاده خوشحالیم نه به خاطر پیروزی دموکرات‌هاست. ما از شکست متجاوز به خاک ایران خرسندیم. ما از آن جهت خوشحالیم که یک غول بی‌شاخ و دم آمده بود و هدف‌گذاری‌اش برای در هم شکستن تمدن چندین هزار ساله ایرانی بود ولی الان دستش از پایش درازتر شده و خودش اسیر رژیم چنج است.

هادوی

*با تاخیری که اخیراً در بیش از ۱۶۰۰ پرواز در آمریکا به دلیل نقص فنی به وجود آمد و موجب آشفتگی در برنامه‌های پروازی و سرگردانی مسافران در فرودگاه‌ها گردید،یک مقام اطلاعاتی آمریکا گفته آمریکایی‌ها باید انتظار قطعی‌ها و اختلالات بیشتری را در حوزه فناوری داشته باشند. زیرا شرکت‌ها و نهادهای دولتی در حال جایگزینی سامانه‌های فرسوده هستند!.. البته که هیچ اشاره‌ای به ضعف عملکرد دولت فشل آمریکا نمی‌کنند!

گنجی