شاید یادتان نیاید اما روزگاری نه‌چندان دور وزارت خارجه ایران

شش کارگردان شناخته‌شده سینمای ایران در عرصه جهانی را به خط کرد تا پوستری با شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» را برایش ترویج و تبلیغ کنند.

شعاری که اگر با هر ضریب هوشی‌ای به آن نگاه کنیم، متوجه ساده‌لوحانه بودنش می‌شویم. این شعار برگرفته از بخشی از سخنان عجیب وزیر خارجه وقت ایران در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا (NPR) در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴

(۲۶ شهریور ۱۳۹۳) بود که گفت: «هر نوع توافق بهتر از عدم توافق است».

سخنان کوته‌بینانه وزیر خارجه وقت ایران در حالی بیان شد که نزدیک به یک سال قبل از آن، جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا گفته بود: «عدم توافق، بهتر از یک توافق بد است.» موضعی که کاملاً منطقی به نظر می‌رسید. اقدام وزارت خارجه در ترویج آن شعار و اظهارات وزیر خارجه وقت ایران آنقدر بد و غیرمعقول بود که رهبر شهید انقلاب نیز واکنش نشان دادند و با رد آن در ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ فرمودند: «آمریکایی‌ها مکرّر تکرار می‌کنند و می‌گویند «ما معتقدیم که توافق نکردن، بهتر از توافق بد کردن است»؛ بله، ما هم همین عقیده را داریم؛ ما هم معتقدیم که توافق نکردن، بهتر است از توافق بد، توافقی که به ضرر منافع ملّی است، توافقی که موجب تحقیر ملّت بزرگ و باعظمت ایران است.» رهبر شهید انقلاب اندکی بعد مجدداً بر این دیدگاه تأکید کردند و باز هم در ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ به نفی دیدگاه «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» پرداختند: «توافق نکردن بهتر از توافق بد است -‌که این حرف را آمریکایی‌ها هم می‌زنند-این فرمول، فرمول درستی است؛ توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین برود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود [بهتر است]، توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی.»

حقیقتی واضح در پس این ماجرا وجود داشت و آن نگاه جریانی در داخل کشور به مذاکره و توافق با آمریکا بود. جان‌مایه تمام شبه‌استدلال‌های این جریان، همان جمله غیرمعقولی بود که محمدجواد ظریف به‌عنوان وزیر خارجه وقت ایران، خواسته یا ناخواسته به زبان آورد: «هر توافقی بهتر از عدم توافق است.» مشخص است جریانی که چنین نگاهی دارد، همه‌چیز را به پای «توافق با آمریکا» می‌ریزد و عجله‌ای وصف‌نشدنی در برقراری توافق دارد. همین هم بود تیرماه ۱۳۹۴ توافقی امضا شد که طی آن ایران امتیازات نقد و گسترده‌ای در حوزه هسته‌ای به طرف آمریکایی داد اما در ازای آن بنا بر اعتراف رئیس

بانک مرکزی وقت ایران «تقریباً هیچ» چیز به دست نیاورد. شتاب‌زدگی دولتمردان وقت ایران در «توافق با آمریکا» نیز کاملاً عیان بود. رهبر شهید انقلاب یکی از دلایل خسارت‌بار بودن توافق برجام را همین موضوع دانستند و گفتند: «مشکلات فعلی در توافق هسته‌ای به خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه سلبی در آن کار می‌شود.»

«مذاکره و دستیابی به توافق با آمریکا» برای این جریان آنقدر امری مقدس بود که خواستار پرهیز از هر اقدامی می‌شدند که حتی احتمال خدشه وارد کردن به آن را داشت؛ از شعارنویسی بر روی موشک‌ها گرفته تا ارسال کشتی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به یمن و تا حتی دفن شهدای یمنی در ایران که امکان انتقالشان به یمن در شرایط محاصره این کشور وجود نداشت.

این ناشیانه‌ترین و کوته‌بینانه‌ترین نگاه به «توافق با آمریکا» بود. نگاهی که نفس «توافق» فارغ از محتوای آن برایش موضوعیت داشت و هدف بود. برای دستیابی به این هدف عجله داشت، حاضر بود امتیازات فراوانی در ازای تقریباً هیچ تقدیم کند و از هر اقدامی که دستیابی به آن را با مانع مواجه کند، آزرده می‌شد.

علی‌رغم خسارت‌های حاصل از این رویکرد اما در دولت چهاردهم یک بار دیگر همین رویکرد در پیش گرفته شد. دولت چهاردهم برای دستیابی به توافق پذیرفت سطح غنی‌سازی را به زیر یک درصد کاهش دهد و حتی مقدمه مذاکره درباره موشک‌های بالستیک را پذیرفت اما ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، ایران مورد حمله دشمن آمریکایی-صهیونی قرار گرفت. دولت چهاردهم حتی پس از جنگ ۱۲ روزه نیز مجدداً همین رویکرد را در پیش گرفت و برای دستیابی به توافق حاضر شد امتیازات بی‌سابقه‌ای در حوزه هسته‌ای مانند از بین بردن ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد و پذیرفتن بازرسی از سایت‌های مورد حمله واقع‌شده بدهد اما باز هم در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به کشورمان حمله شد.

پس از این تجربه‌های تلخ، به نظر می‌رسید با نگاه تازه‌ای به «توافق با آمریکا» مواجهیم. این بار رویکرد «توافق خوب بهتر از عدم توافق است.» جایگزین رویکرد خسارت‌بار قبلی شد. در مقایسه با شعار ساده‌لوحانه «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» این رویکرد دست‌کم اصول منطقی را رعایت کرده بود و کاملاً معقول به نظر می‌رسید. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را شاید بتوان در چارچوب چنین نگاهی قرار داد.

صاحبان این نگاه حداقل دو پیش‌فرض در ذهن خود داشتند. اول اینکه می‌شود با آمریکا «توافق» کرد و دوم اینکه حتی می‌شود با آمریکا به «توافق خوب» هم رسید. تجربه اما ثابت کرد این نگاه نیز واقع‌بینانه نبود. در تفاهم اسلام‌آباد دست‌کم دو اصل مهم «قصاص» و «غرامت» نادیده گرفته شد تا زمینه دستیابی به «توافق خوب» از منظر صاحبان این دیدگاه را فراهم کند. اما حتی این نرمش زیاد از حد طرف ایرانی هم نتوانست طرف آمریکایی را به توافق پایبند کند. طرف آمریکایی برخلاف توافقی که به امضا رسانده بود دست از تهدید ایران برنداشت، حضور نظامیان تروریستش را در منطقه تقویت کرد، اموال مسدودشده ایران را آزاد نساخت و هرگز متعهد به پایان درگیری و خروج اشغالگران از خاک لبنان نشد. در نهایت حدود ۲۰ روز پس از امضای توافق، دشمن آمریکایی در ۱۶ تیر ۱۴۰۵ حمله به ایران را از سر گرفت و یک روز بعد رئیس‌جمهور آمریکا صریحاً گفت: «از نظر من، [این توافق] تمام شده است. دیگر نمی‌خواهم با آنها معامله کنم.»

صاحبان این دیدگاه از آنجا که «توافق خوب» با آمریکا را ممکن می‌دانند حاضرند برای دستیابی به توافق زمان بدهند و منتظر بمانند. آنها تمایلی هم به انجام اقداماتی که چشم‌انداز توافق را به هم بزند، ندارند. شاید این جمله وزیر محترم امور خارجه که «امیدوارم رفع محاصره از یک مسیر عقلایی صورت بگیرد» را بتوان یکی از عبارات صریح ناظر به همین دیدگاه دانست. غافل از اینکه با همین رویکرد محاصره دریایی به ایران تحمیل شد و سپس با ادامه همین رویکرد و ملاحظه حفظ چشم‌انداز توافق، محاصره هوایی و بعد از آن محاصره زمینی ایران شکل گرفت.

اما به‌غیر از دو دیدگاه فوق، دیدگاه دیگری نیز از همان ابتدا وجود داشت که اساساً «توافق با آمریکا» را امری «امکان‌ناپذیر» می‌دانست. رهبر شهید انقلاب ۱ مهر ۱۴۰۴ با تأکید بر اینکه «تجربه‌ها، به‌خصوص تجربه ده سال گذشته را نباید فراموش کرد» به‌صراحت این دیدگاه را تبیین کردند و فرمودند: «طرف مقابل ما در همه‌چیز خُلف وعده می‌کند، در همه‌چیز دروغ می‌گوید، فریب اِعمال می‌کند؛ وقت و بی‌وقت تهدید نظامی می‌کند؛ اگر دستشان برسد، اشخاص را ترور می‌کنند، همچنان که سردار شهید ما را، شهید سلیمانی را ترور کردند؛ یا مراکز هسته‌ای را بمباران می‌کنند؛ اگر بتوانند از این کارها می‌کنند. طرف

یک چنین وضعیّتی دارد؛ با این طرف نمی‌شود مذاکره کرد، نمی‌شود با اطمینان و اعتماد نشست و حرف زد و حرف شنید و قرار گذاشت. به نظر من مذاکره‌ با آمریکا برای مسئله‌ هسته‌ای و شاید برای مسائل دیگر، بن‌بست محض است؛ یعنی هیچ راه درستی وجود ندارد برای اینها، بن‌بست محض است.»

همین دیدگاه نیز مجدداً در پیام رهبر فعلی انقلاب نیز تکرار شد و ایشان ۲۷ تیر ۱۴۰۵ پس از شروع مجدد حملات دشمن آمریکایی با اشاره به تجربیات گذشته فرمودند: «نقض عهدهای مکرّر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم‌نامه امضاشده بین رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس‌جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزای لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می‌باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیرقابل‌اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد.»

در این نگاه علت «امکان‌ناپذیر بودن توافق با آمریکا» نه در توانایی یا ناتوانی دولت‌ها و رؤسای جمهور ایران که در ذات تعامل‌ناپذیر، بدعهد و سلطه‌طلب طرف آمریکایی ریشه دارد. کما اینکه در دولت شهید رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی نیز توافقی با آمریکا برای انتقال اموال ایران انجام شد اما طرف آمریکایی به آن هم پایبند نماند.

برخلاف دو دیدگاه قبل که عمده نگاه‌شان به خارج از مرزها در واشنگتن دوخته شده است؛ در این دیدگاه نگاه‌ها بیشتر به داخل معطوف است. دیگر مهم نیست در کاخ سفید یا کنگره آمریکا چه کسی نشسته است و از آن مهم‌تر دیگر ملاحظه موهومی در قالب «چشم‌انداز توافق» وجود ندارد که آزادی عمل ایران را محدود کند. در این دیدگاه ایران اسلامی از ابزارهای موجودش قدرت می‌سازد و قدرتش را در صحنه اعمال و بر دشمن تحمیل می‌کند. در چارچوب این دیدگاه باید عمیقاً باور داشت نظم مطلوب ایران در منطقه غرب آسیا و به‌تبع آن امنیت و آرامش پایدار برای ایران و محور مقاومت از مسیر «توافق با آمریکا» به دست نمی‌آید چون اساساً چنین توافقی «ممکن» نیست. این نظم را باید خودمان با قوی‌تر ساختن بنیان‌های داخلی‌مان و با قدرت خودمان و متحدان منطقه‌ای‌مان بسازیم و بی‌نیاز از هر توافقی اعمال کنیم.

سید محمدعماد اعرابی