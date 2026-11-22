کد خبر: ۳۴۲۶۷۶
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
لغو جلسه علنی مجلس با اعتراض تعدادی از نمایندگان به فعال نشدن تبلت رسایی
جلسه علنی وبیناری مجلس به دلیل اعتراض تعدادی از نمایندگان به غیرفعال بودن تبلت نمایندگی حجتالاسلام حمید رسایی تشکیل نشد.
به گزارش ایرنا، پیش از برگزاری جلسه، تعدادی از نمایندگان نسبت به فعال نبودن تبلت نمایندگی
حمید رسایی اعتراض کردند. این نمایندگان خواستار فعال شدن تبلت نمایندگی رسایی شدند و اعلام کردند در صورت فعال نشدن تبلت، به محض آغاز جلسه علنی به این موضوع اعتراض میکنند.