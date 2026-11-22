



به گزارش ایرنا، پیش از برگزاری جلسه، تعدادی از نمایندگان نسبت به فعال نبودن تبلت نمایندگی

حمید رسایی اعتراض کردند. این نمایندگان خواستار فعال شدن تبلت نمایندگی رسایی شدند و اعلام کردند در صورت فعال نشدن تبلت، به محض آغاز جلسه علنی به این موضوع اعتراض می‌کنند.