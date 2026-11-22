

صبح روز یکشنبه (1 آذر) نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌مجلس شورای اسلامی، هیئت‌رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و رؤسای مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات برگزار شود.

در این نشست، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره مهم‌ترین مسائل کشور در حوزه‌های اقتصادی، معیشت و دفاعی، به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.

در این جلسه محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم پایان دادن به شرایط نه جنگ و نه صلح، اظهار کرد: در مواجهه با این شرایط نباید به بحث‌های کلیشه‌ای و سیاسی اکتفا کرد؛ متهم کردن یکدیگر به جنگ‌طلبی یا وادادگی، مسیر پایان دادن به این شرایط نیست و کشور نیازمند تصمیم و رویکردی عملیاتی و روشن است.

قالیباف با اشاره به تحولات نظامی دو سال اخیر از وعده صادق تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه افزود: با روحیه شهادت‌طلبی و ایثارگری نیروهای مسلح، عقلانیت، اراده و تدبیر فرمانده کل قوا، امروز کشور در حوزه نظامی به نقطه بازدارندگی نظامی در برابر دشمن رسیده است؛ به گونه‌ای که دشمن به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند جنگی مشابه جنگ ۴۰ روزه علیه ما به راه بیندازد، به همین دلیل، اولویت اول خود را بر برهم زدن امنیت داخلی ایران، فشار اقتصادی و فروپاشی از درون متمرکز کرده است و در برابر این طراحی دشمن، کشور نیازمند وحدت، انسجام و رسیدن به بازدارندگی پایدار است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تهدید دشمن را از ایران عزیز و مردم دور کنیم، تنها راه، رسیدن به بازدارندگی پایدار است. اگر به بازدارندگی رسیدیم، تهدید را از خودمان دور کرده‌ایم و امر فرماندهی معظم کل قوا را هم اجرائی کرده‌ایم.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات حوزه انرژی نیز گفت: پس از بحث و بررسی‌های فراوان هیچ کس شک ندارد که اصلاح انرژی، فوری‌ترین و مهم‌ترین موضوع ما در زمان صلح و هم در دوران جنگ است؛ در این زمینه همه هم به یک جمع‌بندی به گزارش مهر، رسیدیم که با توجه به سهم ۹ درصدی بنزین در انرژی اصلاح نباید از بنزین آغاز شود بلکه باید این اصلاحات از گاز که سهم ۷۳ درصدی در انرژی دارد آغاز شود، چرا که می‌تواند مشکل مردم را حل کند، هم مشکل دولت را و هم باعث ایجاد امنیت اقتصادی می‌شود.

موافقت ضمنی وزیر کار

با ترمیم حقوق کارگران

در نیمه دوم سال

افزون بر اخبار بالا، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ترمیم حقوق کارگران گفت: شورای عالی کار مصوب کرده بود که در نیمه دوم سال مجددا برای ترمیم حقوق کارگران جلسه تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: با پیگیری‌هایی که در کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفت و جلساتی که با وزیر کار و اعضای شورای عالی کار تشکیل شد و با موافقت ضمنی وزیر، مقرر شد که برای ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال اقدامات لازم صورت گیرد.

تاجگردون: افزایش مستمری

و پوشش بیمه‌ای روستاییان

در بودجه ۱۴۰۶ دنبال می‌شود

خبر دیگر اینکه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح جلسه عصر روز یکشنبه (اول آذرماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، گفت: مدیرعامل صندوق در این جلسه گزارش مفصلی از عملکرد این مجموعه ارائه کرد که بر اساس آن، خوشبختانه عملکرد صندوق طی دو سال گذشته قابل توجه بوده و سطح پوشش بیمه‌ای آن افزایش یافته است؛ با این حال، میزان پوشش فعلی همچنان با اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پایین بودن میزان مستمری پرداختی به بیمه‌شدگان، افزود: میزان مستمری‌ها نسبت به اهدافی که برای صندوق پیش‌بینی شده، پایین است و همین مسئله انگیزه کشاورزان، روستاییان و عشایر را برای عضویت و پرداخت حق بیمه کاهش می‌دهد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، عدم پرداخت سهم دولت به صندوق در سنوات گذشته موجب انباشت مطالبات این مجموعه شده و این موضوع عملاً توان صندوق را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و انجام اقدامات مؤثر در آینده محدود کرده است.

تاجگردون با بیان اینکه تناسب میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی باید به‌گونه‌ای باشد که عضویت در صندوق برای جامعه هدف توجیه اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: از مسئولان صندوق خواستیم محاسبات لازم را انجام دهند تا مشخص شود برای افزایش سطح پوشش بیمه‌ای و ایجاد انگیزه در میان روستاییان و کشاورزان، چه اصلاحاتی باید در میزان حق بیمه و مستمری صورت گیرد؛ چرا که اگر فردی سالانه حدود ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت کند، اما در زمان بازنشستگی تنها حدود ۳ میلیون تومان مستمری دریافت کند، چنین شرایطی نمی‌تواند انگیزه کافی برای عضویت در صندوق ایجاد کند.

وی با اشاره به محدودیت‌های سنی و سابقه پرداخت حق بیمه برای بهره‌مندی از مستمری، اظهار کرد: بر اساس شرایط مطرح‌شده، فرد باید حداقل ۷۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد؛ به این معنا که اگر شخصی در ۶۰ یا ۶۲ سالگی به عضویت صندوق درآید، برای برخورداری از ۱۵ سال سابقه بیمه‌پردازی باید به سن ۸۵ سالگی برسد. در چنین شرایطی، با توجه به سن بالای فرد هنگام آغاز دریافت مستمری، فرصت بهره‌مندی از آن در یک دوره قابل‌توجه محدود خواهد بود و این مسئله نیز باید در اصلاح شرایط صندوق مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشنهادهای خود را پس از انجام بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون ارائه کند تا در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۶، موضوعاتی همچون افزایش سقف مستمری، اصلاح و افزایش حق بیمه و همچنین ارتقای سطح پوشش بیمه‌ای این صندوق مورد توجه قرار گیرد.

تذکر به رئیس‌جمهور

درباره تأمین سوخت جایگزین گلخانه‌ها

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس از تذکر خود به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور درباره ضرورت تحویل بموقع و بی‌وقفه سوخت جایگزین به گلخانه‌داران در زمان قطعی گاز خبر داد و گفت: تدابیر لازم برای تحویل بموقع و بی‌وقفه سوخت جایگزین به گلخانه‌داران در زمان قطعی گاز، به‌منظور جلوگیری از خسارت به محصولات آنان اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: اخیراً به گلخانه‌داران اعلام شده است که برای احتمال محدودیت یا قطع گاز در زمستان آمادگی داشته باشند و برای سوخت جایگزین (گازوئیل) اقدامات لازم را انجام دهند.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: اکنون نگرانی گلخانه‌داران این است که آیا شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، با توجه به حساسیت کشت گلخانه‌ای، می‌تواند گازوئیل را بدون وقفه و بموقع به آنان تحویل دهد؛ زیرا وقفه در ارسال سوخت می‌تواند به افت دما و اختلال در گرمایش گلخانه، یخ‌زدگی و از بین رفتن محصول و خسارت سنگین منجر شود. حاجی دلیگانی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته نیز در برخی شهرستان‌های استان اصفهان اختلال در سوخت‌رسانی، صدها گلخانه را با خسارت جدی مواجه کرده است، ضروری است رئیس‌جمهور تدابیری بیاندیشد تا در زمان تحویل سوخت جایگزین، مشکل و وقفه‌ای برای گلخانه‌داران به وجود نیاید که به خسارت به محصولات آنان

منجر شود.