* با توجه به فرمایش امام خامنه‌ای رشید؛ ایران، در برابر هرگونه تعدی، با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ما مواجه و دست و پای تهدید و تجاوز‌کننده را بدون محدودیت جغرافیایی قطع و دشمن را مستأصل خواهد کرد.

عبیری

*امام خامنه‌ای شهید در تفاوت اساسی جنگ سخت و جنگ نرم می‌فرمایند در جنگ سخت، جسم‌ها به خاک و خون کشیده می‌شود و روح‌ها پرواز می‌کنند و می‌روند به بهشت. ولی در جنگ نرم، اگر دشمن‌،خدایی نکرده غلبه بکند، جسم‌ها سالم می‌مانند، اما روح‌ها می‌روند به قعر جهنّم.

شکیباییان

* رشد تولید علم در ایران طی سال‌های گذشته به‌طور متوسط ۱۸ برابر سایر کشورهای اسلامی و ۱۱ برابر سایر کشورهای جهان بوده که بیانگر جایگاه بسیار خوب ایران در این زمینه است. متولیان امر حوزه‌های علمیه و در وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش باید رشد علمی را به جایی برسانند که به قول فرمایش آقای شهید دنیا مجبور بشود زبان فارسی را یاد بگیرد!

سبزی

* قابل توجه مسئولان محترم. امام شهید در تاریخ (۵ تیرماه ۱۴۰۳) خطاب به دو نامزد انتخابات می‌فرمایند: «توصیه و عرض ما به نامزدهای انتخابات [این است]. من به این حضرات محترم عرض می‌کنم که با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست آورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد. او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود.»

نیک‌نام

* آمریکا در سال ۱۹۷۵ برای غارت بی‌دردسر منابع آمریکای لاتین، با پروژه شیطانی «کندور» سازمان سیا هزاران نخبه، روشنفکر و دانشمند این کشورها را به گلوله بست!

چراغی

* الیزابت وارن، سناتور مطرح آمریکایی از کائو، نامزد وزارت نیروی دریایی آمریکا سؤال می‌کند؛ این حمله ایران به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از جمله پایگاه دریایی ایالات متحده در بحرین چقدر برای ما هزینه داشت؟ او پاسخ می‌دهد؛ همان‌طور که گفتم، همچنان در حال ارزیابی خسارات هستیم زیرا ورود به آن منطقه برای ما امکان‌پذیر نیست و دسترسی به آنجا با محدودیت‌های امنیتی مواجه است! قابل توجه غربگرایان!

محمودی

* عبدالرحمن محمد السید سناتور منتخب دموکرات از ایالت میشیگان در اظهاراتی با انتقاد از حمایت نظامی واشنگتن از رژیم صهیونیستی، گفت که آمریکا در نسل‌کشی غزه مشارکت داشته و با تأمین سلاح برای عاملان این جنایت، به آن دامن زده است! شکی در آن نیست که پای کثیف شیطان بزرگ در تمام جنایت‌های جهان اظهرمن‌الشمس است!

عالمی

*یک استراتژیست قدیمی چینی گفته لشکر شکست‌خورده، نخست وارد جنگ می‌شود و سپس به دنبال راهی برای پیروزی می‌گردد. حکایت امروز آمریکاست چرا که با طولانی کردن این درگیری برای بیش از ۸ ماه، دقیقاً مرتکب همین خطای راهبردی شده و نتوانسته ایران را به زانو درآورد و به دنبال خروج آبرومندانه از مهلکه‌ای است که خودش به ‌وجود آورده است.

جهان‌بخش

*در جنگ‌های تمام عیار، یا ترکیبی، همه چیز حکم سلاح را دارد. سخن و کلام و نوشته و پیامِ خارج شده از ذهن و زبان و قلم، گلوله شلیک شده است. به فشنگ‌های‌شان نگاه کنید، ببینید به کدام سمت می‌رود، اگر گلوله‌هایشان سراغ دشمن می‌رفت، درست به هدف می‌زنند. اما اگر به هر بهانه و توجیهی، حتی موجه، فشنگ‌‌هایشان افراد درون جبهه خودی را نشانه گرفته، بدانید دانسته یا ندانسته اسلحه دشمن‌ شده‌اند.

نعیمی

*یک فعال سیاسی بریتانیایی خیلی هوشمندانه توئیت کرده؛ «وقتی اسرائیل به جهان هشدار می‌دهد که ایران قصد دارد با استفاده از پهپاد، ترامپ را ترور کند، می‌توانید تمام پس‌انداز زندگی‌تان را شرط‌ببندی که موساد قصد دارد رئیس‌جمهور آمریکا را ترور کند».

قوامی‌عادل

* ایران با تکیه بر توانمندی‌های دفاع بومی و راهبرد مقاومت، توانسته است موقعیت خود را در برابر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونی تثبیت کند. به‌طوری‌که با بهره‌گیری از سازوکارهای کنش متقابل ناهمتراز و تقویت قابلیت‌های موشکی و پهپادی خود، ضریب کنش تهاجمی دشمن را کاهش داده است. از همه مهم‌تر توانست «اتحاد مقدس» این دژ مستحکم و تسخیرناپذیر خود را بازتولید کند.

نجمی‌پور

*همان‌طور که درگذشته اسکندر مقدونی، چنگیز و تیمور آمدند و نتوانستند ایران را از میان ببرند و در نهایت بیرون رفتند، این بار هم ترامپ نمی‌تواند این سرزمین را از بین ببرد و میراث شکست بر پیشانی او و آمریکا برای همیشه تاریخ حک خواهد شد.

فرج‌زاده

*تاسیس واحد جدید ارتش آمریکا علیه حمل‌ونقل زمینی و کشتیرانی ایران در دریای کاسپین با عنوان دروازه آهنین یا آیرون گیت، نشان می‌دهد محاصره دریایی که چندین ماه است، صورت گرفته اگر چه بعضاً اختلالاتی را در مسیر ترانزیت و تجارت دریایی ایران ایجاد کرده ‌اما نتوانسته است به هدف اصلی خود که همان ممانعت کامل از مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها بود برسد.

حق‌شناس

* آمریکا هرچه امکانات داشت برای باز کردن تنگه هرمز به کار گرفت، اما امروز اثری از آمریکا در خلیج فارس، دریای عمان و حتی در شمال اقیانوس هند نیست!

مروتی

* آمریکا سال ۱۹۹۹ در صربستان، محله مسکونی سوردولیتسا را با موشک‌های هدایت‌لیزری بر سر خانواده‌ها آوار کرد؛ بیش از ۵۰ خانه را پودر کرد و ۲۰ غیرنظامی از جمله ۱۲ کودک خردسال را تکه‌تکه کرد! قابل توجه غرب‌گدایان!

منجمی

* به نوشته واشنگتن‌پست، ده ماه پس از ربایش و انتقال نیکلاس مادورو به آمریکا، ونزوئلا عملاً تحت کنترل آمریکا قرار گرفته است، اما زندگی مردم بهبود نیافته و بحران خدمات عمومی بدتر شده است. مردمی که با شعار «مردم ونزوئلا لایق زندگی بهتری هستند» مورد تجاوز قرار گرفتند و رئیس‌جمهورشان دزدیده شد، امروز نه آب دارند و نه برق!

حاجتی

* وضعیت فعلی سه کشور سوریه، ونزوئلا و اوکراین امروز برای کسانی که هنوز به خباثت و جنایت شیطان بزرگ پی نبرده‌اند سرمشق عبرت‌آموزی است؛ کشورهایی که سرانشان بر طبل اعتماد به واشنگتن کوبیدند و امروز مردمانشان تاوان سنگین این خوش‌بینی را می‌پردازند!

براتی

* «رفتن در خیابان، آخرت است و ماندن در خانه دنیاطلبی است. لذا اگر در آن ساعت تجمع، یک حالت بی‌حالی و عدم رغبت به سراغ ما آمده، یقیناً کار شیطان است!» این سخن استاد عابدینی در آخرین شب ایام فاطمیه در بیت آقای شهید حرف حسابی بود.

فیضی

* در کتاب خاطرات اسدالله علم، از رجال رژیم پهلوی، آمده که هنری کیسینجر به شوخی به من گفت: «دشمنی با آمریکا ممکن است خطرناک باشد، اما دوستی با آمریکا مرگبار است.» با این وصف چطور برخی این‌قدر غرب‌زده و شیفته این شیطان بزرگ‌اند؟!

جیریایی

* مگر در مناظره‌های انتخاباتی گفته نمی‌شد که دولت‌ها نباید در وهله اول بنزین را گران کنند، اما چرا وقتی که در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرند خلاف گفته‌ها عمل می‌کنند. تصمیمات دولت در مورد بنزین متغیر، بی‌ثبات و اعصاب‌خردکن شده است؟

کمندلو

* گفته می‌شود که روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم که از این مقدار ۹۵ درصد آن مربوط به گازوئیل است و از ۵ درصد باقی‌مانده، فقط یک درصد از طریق کارت‌های سوخت انجام می‌شود. پس چرا برخی مدیران آدرس غلط می‌دهند و این آمار را برعکس منتشر می‌کنند؟

فرداد

* ضمن تشکر و قدردانی از شهردار جهادی تهران و همکارانشان، درخواست می‌شود نسبت به تعمیر و نصب تنها پله‌برقی بزرگراه حضرت علی علیه‌السلام در منطقه ۱۴ محدوده میدان احمدیه اقدام عاجل کنند.

رحمانی