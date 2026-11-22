رسول بابارضا

مقدمه

زیست‌بوم انیمیشن ایران سال‌هاست که در گردابی از سیاست‌گذاری‌های متناقض، موازی‌کاری‌های نهادی و مدیریت‌های محافظه‌کارانه گرفتار شده است. صنعت انیمیشن در دست مدیرانی است که از هرگونه ریسک‌پذیری، جسارت و اقدام تحول‌آفرین دوری می‌کنند و حفظ حاشیه امن اداری خود را بر توسعه‌ این صنعت ترجیح می‌دهند. آنچه امروز تحت عنوان «بحران تولید» و «مهاجرت نوابغ انیمیشن» شناخته می‌شود، نه حاصل فقدان استعداد، بلکه نتیجه مستقیم دخالت‌های پرهزینه، ناکارآمد و مانع‌تراشی‌های ساختاری در گردش کار عوامل مؤثر و استودیوهای کوچک و بزرگ است. این مقاله با مروری اجمالی بر روند مدیریت پویانمایی از اواخر دهه ۱۳۸۰ تاکنون، به تحلیل راهبردهای غلط در نهادهای متولی پرداخته و نهایتاً، پیشنهاداتی برای برون‌رفت از این بن‌بست ارائه می‌دهد.

مرور تاریخی

از افول مرکز صبا به‌عنوان اولین نهاد حمایتگر از تولید فیلم سینمایی انیمیشن، تا مانع‌تراشی در مرکز گسترش (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰): برای درک ریشه‌های بحران فعلی، باید به سال‌های دهه هشتاد بازگشت. تا قبل از سال۱۳۸4، آن دورانی که؛ مدیریت مرکز پویانمایی صبا در میان مدیران مورد وثوق سازمان صدا‌و‌سیما دست‌به‌دست نمی‌شد، ظرفیت تولید نهادی با اسم شرکت پویانمایی صبا از صفر به مرز هزار دقیقه در سال‌های پایانی ‌رسید و این شرکت به‌عنوان بستری برای آموزش و آغاز فعالیت حرفه‌ای بسیاری از فعالان، همراه با تولید عمل می‌کرد، تا اواخر دهه‌‌ هشتاد با، فقدان یک استراتژی پایدار باعث شد ظرفیت‌ها تولید فیلم انیمیشن به‌تدریج تحلیل برود.

نقطه عطف این انحراف ساختاری برای تولید فیلم سینمایی انیمیشن در سال ۱۳۹۶ رخ داد؛ زمانی که معاونت پویانمایی در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی راه‌اندازی شد. با این تصمیم، نهادهای دیگری چون بنیاد سینمایی فارابی از حمایت انیمیشن سینمایی منع شدند و تمام تمرکز در مرکز گسترش تجمیع یافت. اما این تمرکزگرایی، به جای تسهیل‌گری، به یک گلوگاه خفه‌کننده تبدیل شد. با روی کار آمدن امیرمحمد دهستانی در جایگاه معاونت انیمیشن، مدیریت وی عملاً مانعی جدی بر سر راه تولیدات سینمایی بود. در حالی که؛ دهستانی در مصاحبه‌های خود از «مدیریت مقتدر مرکز گسترش» تعریف و تمجید می‌‌کرد و هم‌زمان نسبت به از دست رفتن نیروی انسانی هشدار می‌داد، مرکز گسترش با شیوه‌نامه‌های ناکارآمد از فیلم‌سازان می‌خواست؛ ابتدا سرمایه‌گذار بخش خصوصی جذب کنند و با هزینه‌های سنگین شخصی، پروپوزال و نمونه محصول (Demo) بسازند. ماحصل این دوران، توقف کامل تولید فیلم سینمایی انیمیشن در طی پنج سال مدیریت وی در مرکز گسترش و تقلیل دستاوردها به تولید سالانه با معدل، حدود ۱۵ فیلم کوتاه جشنواره‌ای با بودجه‌ای ۵ میلیارد تومانی آن زمان و به‌طور سالانه بود (دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تا 1400).

پیش‌تر در یادداشتی نسبت به این انفعال هشدار دادم: «تولید فیلم سینمایی انیمیشن نیاز به اقدام جسورانه و برنامه‌ریزی شده دارد» (بابارضا، ۱۴۰۰). در آن یادداشت تأکید کردم که مدیریت مقتدرانه فرهنگی با محافظه‌کاری و عدم ریسک‌پذیری همخوانی ندارد. مدیران باید جسارت افروختن شعله اشتیاق در عوامل تولید را داشته باشند، نه آنکه با تقلیل مأموریت‌ها به تولیدات محدود فیلم کوتاه، سرمایه انسانی و شرکت‌های نوپای انیمیشن را در برابر شرکت‌های رانتی و شبه‌دولتی به نابودی بکشانند.

مصادره دوباره ایده‌های شکست خورده

با تأسیس بنیاد ملی پویانمایی ایران، امید می‌رفت که این نهاد به‌عنوان چراغ راه صنعت عمل کند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، یک‌سال سکوت مطلق پس از اعلام تأسیس بود، و شروع فعالیت‌ها با ابهام در تخصیص منابع و بازتولید همان چرخه‌های معیوب گذشته بود (بابارضا، ۱۴۰۳). جالب اینجاست که مهم‌ترین راهبردی که امروز ناصر جاهدنیا (مدیرعامل بنیاد) به‌عنوان استراتژی پنج‌ساله و نقشه راه نجات انیمیشن تا افق ۱۴۱۰ روی میز گذاشته است، دقیقاً مصادره همان پیشنهادی است که سال‌ها پیش نگارنده به صورت رسمی به معاونت سینمایی وقت و ریاست مرکز گسترش و آقای دهستانی ارائه داده بودم: «تخصیص بودجه به تولید نمونه‌سازی اولیه (MVP) به جای هدررفت منابع در تولیدات پراکنده» (جاهدنیا، ۱۴۰۵). اما اجرای این ایده توسط بنیاد با یک تناقض حقوقی و ساختاری همراه است. ورود بنیاد به عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم و تصاحب حق بهره‌برداری آثار، کاملاً برخلاف ماده ۴ اساسنامه آن است (شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۴۰۲). نهادی که اساسنامه‌اش صرفاً بر پایه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری بنا شده، اکنون با اعتمادبه‌نفسی ناشیانه به جایگاه سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده تنزل یافته و وظایف بخش خصوصی واقعی را به حاشیه رانده است.

نمایشی تحت عنوان پیچینگ!

مفهوم «پیچینگ» (Pitching) در نهادهای معتبری چون مؤسسه ساندنس و بازار برلیناله، ابزاری برای کشف استعداد، توسعه پروژه و اتصال فیلم‌ساز به بازارهای جهانی است. اما در ایران، نهادهایی چون بنیاد ملی پویانمایی، بنیاد فارابی و انجمن سینمای جوانان، این ابزار را به یک «نمایش بوروکراتیک» برای فرار از مسئولیت مدیریتی برای تخصیص منابع تبدیل کرده‌اند (طی یادداشتی که 15 آبان امسال در همین صفحه منتشر شد به‌طور مفصل به این موضوع پرداختیم).

بنیاد پویانمایی با بودجه‌ای محدود به گفته خودشان (تخصیص تنها ۱۸ میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰ میلیاردی)، پیچینگ‌هایی برگزار می‌کند که در آن نهادهای دولتی و نیمه دولتی با نقاب سرمایه‌گذاران خصوصی وارد می‌شوند تا همان بودجه‌های عمومی را میان شبکه‌ای از افراد تکراری و خودی توزیع کنند. در این تاریک‌خانه، پدیده‌ای به نام «تعارض منافع» بیداد می‌کند؛ جایی که داوران و ارزیاب‌ها، غالباً همان مدیران و کارمندان همسویی هستند که هیچ سرمایه خصوصی برای ریسک ندارند و صرفاً اعمال‌کننده سلیقه‌اند. این رویدادها بیش از آنکه به توسعه زیرساخت‌ها کمک کنند، ویترینی برای پر کردن بیلان کاری مدیرانی شده‌اند که پاسخگوی ضعف بازار داخلی و بین‌المللی و قطعی مکرر و وضعیت اینترنت در عصر هوش‌مصنوعی نیستند. همین معضلات ابتدای موجب نابودی صادرات خدمات استودیوها و آزادکاران انیمیشن شده است.

پیشنهادهای راهبردی بر‌اساس تجربیات جهانی

با توجه به محدودیت شدید منابع، فقدان شفافیت و بحران تعارض منافع برای رویدادهای سرمایه‌گذاری بنیاد ملی پویانمایی، این پیشنهادات قابل طرح است:

1. مدیریت ساختاری تعارض منافع (ایجاد دیوار عایق): الزام به استقلال کامل هیئت انتخاب و داوران پیچینگ از بدنه اجرائی و مدیریتی نهادهای برگزارکننده؛ داوران و منتورها باید پیش از ورود، «اظهاریه عدم تعارض منافع» امضا کنند تا امکان هرگونه شراکت پنهان در پروژه‌های منتخب سلب شود.

2. تغییر رویکرد از «تأمین مالی مستقیم» به «اتصال به بازار»: بنیاد پویانمایی باید برخلاف رویه فعلی، از تصدی‌گری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارج شده و بودجه خود را صرف تسهیل‌گری، ارائه تضامین بانکی، معافیت‌های مالیاتی و اتصال استودیوها به پلتفرم‌های VOD داخلی و خریداران بین‌المللی و منطقه‌ای کند.

۳. شفافیت مطلق در فرآیندهای ارزیابی: ایجاد «اتاق شیشه‌ای» از طریق انتشار عمومی و برخط معیارهای ارزیابی، امتیازات تفکیک ‌شده تیم‌های برنده و ارائه بازخورد مکتوب و آموزشی به تمام پروژه‌های رد شده در پیچینگ‌ها.

۴. تمرکز بودجه بر R&D (تحقیق و توسعه) و لغو شرط تصاحب مالکیت: بودجه‌های دولتی باید صرفاً به مرحله توسعه پروژه (نگارش فیلم‌نامه، طراحی بصری و ساخت MVP) اختصاص یابد. مهم‌تر از آن، بنیاد باید از رویه مخرب دریافت «حق بهره‌برداری» دست بردارد. باقی ماندن صددرصدی حقوق مالکیت معنوی (IP) در اختیار خالق اثر، تنها راه شکل‌گیری برندهای ملی و ترغیب سرمایه‌گذاران کلان خصوصی برای ورود به این صنعت است.

نتیجه‌گیری

مسئله اصلی امروز سینمای انیمیشن ایران، کمبود استعداد نیست، بلکه «کمبود اعتماد» است. سکوت مدیران و پنهان شدن پشت نقاب رویدادهای نمایشی، تنها به فرار سرمایه‌های انسانی از ۱۳۷ شرکت فعال این حوزه (سال 1402) انجامیده است و آماری از بقاء‌یافتگان در دست نیست. اگر نهادهای متولی، از جمله بنیاد ملی پویانمایی، به فوریت تناقضات راهبردی خود را اصلاح نکنند و شفافیت را به فرآیندهای خود بازنگردانند، در فراموشی وعده‌های محبوس درون ساختار و راهبردهای تکراری خودشان محو خواهند شد. مسئولیت تاریخی این خسران، منحصراً بر دوش آنانی خواهد بود که؛ همواره طی این دو دهه در همه‌ی این قبیل نهادها، برای ترسیم اهداف، تأیید راهبرد، داورهای، ارزیابی و تخصیص و تسهیم منابع برای تولید فیلم انیمیشن حاضر هستند.