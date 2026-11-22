کمدی، بیش از هر قالب سینمایی دیگری، با زندگی روزمره، نهاد خانواده، روابط میان زن و مرد و منظومه‌ اخلاقی و فرهنگی جامعه پیوند خورده است. هنوز که هنوز است برخی آثار چارلی چاپلین به‌عنوان آینه‌ای از واقعیت جامعه مدرن غربی، نه‌تنها قابل تماشا، بلکه قابل مطالعه هستند. در سینمای کشور خودمان نیز در دهه‌های 60 و 70 شکلی از کمدی نزدیک به فرهنگ، باورها و زیست‌بوم ایرانی جریان داشت و آثار خوبی در این زمینه تولید شد که هنوز هم مورد اقبال هستند؛ «آپارتمان شماره 13»، «دو نفر و نصفی»، «معجزه خنده»، «همسر»، «لیلی با من است»، «مارمولک» و... نمونه‌هایی از چنین آثاری است. متأسفانه سال‌هاست در سینمای کشورمان، جای «کمدی ایرانی» را «کمدیفارسی» گرفته است. آثاری که نه به معنای واقعی کلمه کمدی هستند و نه نسبتی با فرهنگ و مناسبات اجتماعی و اخلاقی ما دارند. فیلم «خانم والده» نمونه‌ای عینی از این روند نگران‌کننده است؛ اثری که گویی صرفاً با هدف نمایش مناسبات ضداخلاقی برای رسیدن به فروش بیشتر ساخته

شده است.

«خانم والده» در کسوت یک کمدیِ ظاهراً عامه‌پسند، بارِ اصلی طنز خود را بر دوش «زن‌پوشی»، شوخی‌های جنسیتی و جسمانی و موقعیت‌های اغراق‌آمیز می‌گذارد. فیلم می‌کوشد از شکاف میان ظاهر و هویت، رفتارهای اجتماعی و کنش‌های کمیک بهره ببرد؛ اما اتکای مفرط به شوخی‌های سطحی، بدن‌محور و جنسیت‌زده، فرصتی برای شکل‌گیری پیرنگی منسجم و کاراکترهایی باورپذیر باقی نمی‌گذارد. موقع تماشای چنین فیلم‌هایی این سؤال پیش می‌آید که بدون تحقیر زن، بازتولید کلیشه‌های جنسیتی و توسل به پیش پا افتاده‌ترین روش‌ها، نمی‌توان کمدی‌ای جذاب و اثرگذار ساخت؟

میانبر مبتذل

برخلاف تصور سطحیِ رایج، کمدی‌سازی کار ساده‌ای نیست. خنداندن تماشاگر شاید در ظاهر آسان به‌نظر برسد، اما خلق یک کمدی ماندگار نیازمند شناخت دقیق از روان‌شناسی انسان، جامعه‌شناسی روابط، زمان‌بندی دقیقِ کمیک و مهم‌تر از همه، فیلم‌نامه‌ای حساب‌شده است. کمدیِ خوش‌ساخت می‌تواند از یک موقعیتِ ساده خانوادگی یا اجتماعی، جهانی تازه بیافریند؛ مخاطب را بخنداند و در عین حال او را به تأمل وادارد، بی‌آنکه به وعظ و خطابه بلغزد.

در مقابل، کمدیِ ناتوان، هنگامی که در خلق قصه، شخصیت‌پردازی و موقعیت‌های ظریف لنگ می‌زند، به میانبرهای ارزان پناه می‌برد. دم‌دستی‌ترین میانبر، روی آوردن به شوخی‌های جنسی، ابزاری کردن بدن و موقعیت‌های هنجارستیزانه است؛ چراکه این الگوها نیازی به خلاقیت‌، سواد و تفکر ندارند. «خانم والده» دقیقاً در همین باتلاق ساخته شده است؛ فیلم‌نامه‌ای که قصه‌اش نه از هنر و خلاقیت و شناخت و فرهنگ و دلسوزی و سازندگی، بلکه صرفاً تصویرنامه‌ای سرهم‌بندی‌شده با ردیف کردن لطیفه‌های مشمئزکننده کلامی و بدنی است.

زن‌پوشی و تقلیل هویت زنانه به ابزار خنده

یکی از تمهیدات تکراری و نخ‌نمای سال‌های اخیر در کمدیِ سینمای ایران، «زن‌پوشی» مردان است. این شگرد به خودی خود در تاریخ سینما فاقد ظرفیت دراماتیک نیست؛ پنهان کردن هویت، هراس از افشا شدن و تضاد ظاهر و باطن می‌تواند موقعیت‌های کمیکِ درخشانی بسازد. اما گره زمانی کور می‌شود که «زن بودن» و «نشانه‌های زنانه» به خودی خود دستمایه تمسخر و خنده قرار گیرند. در «خانم والده»، این تمهید بیش از آنکه در خدمت پیشبرد درام باشد، راه ورود به‌موقعیت‌های جنسی و زننده است. پرسش اساسی از منظر نگاه «زن روز» این است که چرا چنین آثاری گمان می‌کنند نزدیک شدن یک مرد به پوشش، رفتار یا ویژگی‌های زنانه ذاتاً خنده‌آور است؟ سینما تنها سرگرمیِ لحظه‌ای نیست، بلکه تصویرساز و فرهنگ‌ساز است. وقتی فیلمی بارها بدن، پوشش، رفتار و هویت زنانه را به سوژه‌‌ خنده تبدیل می‌کند، عملاً نگاهی فرودست و ابزاری به زن را در سطح جامعه بازتولید و عادی‌سازی می‌کند.

زن در سینما: شخصیتِ پویا یا وسیله خنده؟

یکی از خیانت‌های آثاری شبه‌کمدی و در واقع زباله چون «خانم والده»، فروکاستن جایگاه و هویت زن ایرانی به جنس ماده است! در این‌جا به‌طور مشخص، مادرِ ایرانی‌، ترور تصویری شده است!

عنوان فیلم «خانم والده» اشاره به مفهوم عمیق و عاطفی «مادر» است؛ واژه‌ای که در فرهنگ ایرانی- اسلامی حامل مهر، ایثار، تربیت و تداوم نسل است. سازندگان می‌توانستند با تکیه بر همین مفهوم، یک کمدیِ خانوادگیِ گرم درباره تفاوت نسل‌ها، پیوند والدین و فرزندان یا چالش‌های سبک زندگی معاصر بسازند. اما فیلم با دست‌کم گرفتن این ظرفیت، زن و مادر را در حد سوژه‌ای جنسی و تحقیرآمیز تنزل داده است.

نگاه ابزاری به مظاهر دینی و زن مؤمن

ابعاد این آسیب زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که مواجهه‌ این آثار با زنان محجبه و مؤمن واکاوی شود. نقد اجتماعی و شوخی با رفتارهای نادرست، حق طبیعی سینماست و هیچ سبک زندگی یا گروهی نباید از دایره نقد هنری خارج باشد؛ اما میان «نقد رفتار» و «تحقیر هویت» شکافی بنیادی وجود دارد. کمدی هوشمند، رفتارها و تناقض‌ها را نقد می‌کند، اما کمدیِ کاسبکارانه و سطحی، اصلِ هویت و باورهای انسان را هدف می‌گیرد. اگر زن محجبه یا مؤمن صرفاً به‌دلیل پوشش و اعتقاداتش به نشانه‌ای برای خنداندن سالن تبدیل شود، این دیگر نقد اجتماعی نیست، بلکه بهره‌کشی ابزاری از یک نشانه فرهنگی و دینی است؛ امری که در ذهن نسل جوان، تصویری مخدوش و تحقیرآمیز از زن خانواده‌محور بر جای می‌گذارد.

خانواده‌ستیزی و استهلاک سرمایه بازیگری

از منظر تحلیل مسائل زن و خانواده، خطر اصلی این آثار تنها به چند شوخی نامناسب محدود نمی‌شود؛ خطر بزرگ‌تر، عادی‌سازی تدریجی نگاه تقلیل‌گرایانه به زن و نهاد خانواده است. خانه و خانواده می‌تواند گرم‌ترین و طبیعی‌ترین بستر برای خلق طنز باشد؛ اختلاف سلیقه‌ها، تفاوت نسل‌ها و موقعیت‌های شیرین زندگی زناشویی سوژه‌هایی بکر برای کمدی هستند. اما طنز با چالش‌های خانوادگی با «خانواده‌ستیزی» متفاوت است. کمدی اصیل می‌تواند مادر را دست بیندازد اما کرامت او را حفظ کند؛ می‌تواند پدر را به چالش بکشد اما جایگاه او را ویران نکند. فروکاهیدن مناسبات خانوادگی و زناشویی به ابتذال جنسی، ریشه تعاملات سالم در خانواده را نشانه می‌رود.

‌در‌ «خانم والده»، حضور چهره‌های شناخته‌شده‌ی کمدی مانند رضا عطاران، عباس جمشیدی‌فر و علی دهکردی نیز نتوانسته بارِ ضعف‌های آشکار فیلم‌نامه را به دوش بکشد. عطاران، به‌عنوان بازیگری که سابقه خلق شخصیت‌های ماندگار و ملموس را در کارنامه دارد، در این اثر نیز قربانی فقر شخصیت‌پردازی شده است.

وقتی فیلم‌نامه‌ای وجود نداشته باشد که برای زن، مرد و جامعه قصه‌ای روایت کند، بازیگر ناچار به تکرار تیپ‌های نخ‌نما می‌شود؛ تکراری که نه خنده‌دار است و نه به سودِ سرمایه حرفه‌ای بازیگران شاخص تمام می‌شود.

زن ایرانی چه کمدی‌ای می‌خواهد؟

پرسش صریح از سازندگان چنین آثاری این است: شما مخاطب زن ایرانی را چگونه شناخته‌اید؟ آیا واقعاً گمان می‌کنید زنان، مادران و دختران این سرزمین برای خندیدن نیازمند شوخی با بدن، پوشش و روابط مبتذل هستند؟ این رویکرد، پیش از هر چیز، توهین به فهم و شعور مخاطب است. زن ایرانی از خندیدن و کمدیِ سالم، اجتماعی و خانوادگی استقبال می‌کند؛ او می‌خواهد زن را در سینما نه به‌عنوان «سوژه شوخی و ابژه جنسی»، بلکه به‌عنوان انسانی صاحب اراده، هویت و نگاه ببیند. کمدی مطلوب جامعه ما، آثاری است که زن در آن حضوری واقعی، فعال و باکرامت داشته باشد.

«خانم والده» تنها یک فیلم ناموفق نیست، بلکه زنگ خطری برای یک جریان سینمایی است. اگر معیار موفقیت صرفاً ارقام گیشه به هر قیمت باشد، صنعت سینما به بازتولید همین فرمول‌های مبتذل ادامه خواهد داد. با این حال، سینمای ایران می‌تواند کمدی‌های شریف خانوادگی بسازد؛ آثاری که در آن مادر شخصیتی واقعی و دوست‌داشتنی باشد، زن نه به‌عنوان «بدن» بلکه به‌عنوان «انسان» دیده شود و دغدغه‌های زن شاغل، مسائل تربیتی فرزندان، چالش‌های اقتصادی و روابط نسل‌ها دستمایه خلق طنز نجیبانه قرار گیرد. بحران کمدی در سینمای امروز ایران، بحران خنده نیست؛ بحران نگاه به انسان، زن و خانواده است.