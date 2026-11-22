همدان- خبرنگار کیهان:

استاندار همدان با تأکید بر جایگاه راهبردی گردشگری در توسعه استان، این حوزه را اولویت نخست توسعه همدان دانست و بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرائی، بخش خصوصی و رسانه‌ها برای معرفی ظرفیت‌ها و تقویت برند گردشگری استان تأکید کرد.

حمید ملانوری‌شمسی در نشست برندسازی گردشگری استان همدان اظهار داشت: گردشگری طی دو سال گذشته به‌عنوان محور اصلی توسعه استان در نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان مورد توجه قرار گرفته و تحقق این هدف مستلزم پیوند همه دستگاه‌ها و فعالان این حوزه در قالب یک زنجیره ارزش است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان افزود: همدان در حوزه‌های کشاورزی، معدن، تاریخ، جغرافیا، علم، ورزش، سلامت و طبیعت از قابلیت‌های ارزشمندی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، هر یک را به محصولی جذاب در صنعت گردشگری تبدیل کرد. استاندار همدان با بیان اینکه توسعه گردشگری باید به شاخه‌های مختلفی همچون گردشگری کشاورزی، معدنی، تاریخی، علمی، سلامت و ورزشی گسترش یابد، تصریح کرد: گردشگری صنعتی کم‌آب‌بر و برخوردار از آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که می‌تواند در ایجاد اشتغال، افزایش نشاط اجتماعی و تحقق اقتصاد مردم‌پایه نقش مؤثری ایفا کند.

ملانوری‌شمسی اضافه کرد: با اتخاذ رویکردهای نوین، حتی هر خانه روستایی می‌تواند به کانون گردشگری تبدیل شود و زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی را فراهم کند. وی با انتقاد از ضعف در معرفی جاذبه‌های گردشگری استان گفت: همدان با وجود برخورداری از پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، صنایع دستی شاخص و آثار ثبت‌شده جهانی، هنوز نتوانسته است جایگاه و برند گردشگری خود را به‌درستی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کند. استاندار همدان کمبود هتل، رستوران، مراکز اقامتی و خدمات بین‌راهی را از موانع مهم تبدیل استان به مقصدی برجسته برای گردشگران دانست و بر ضرورت حضور فعال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رفع این کمبودها تأکید کرد. ملانوری‌شمسی با بیان اینکه برند همدان باید بازتاب‌دهنده هویت، اصالت و اعتبار تاریخی این استان باشد، خاطرنشان کرد: برندسازی گردشگری بدون خرد جمعی، مشارکت مردم، حضور جدی مدیران و همراهی رسانه‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.