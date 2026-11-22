مشهد- خبرنگار کیهان‌:

نماینده مردم شهرستان‌های غرب خراسان رضوی گفت: بسیج فرهنگ و هویتی راهبردی برای توسعه همه‌جانبه کشور در ابعاد مختلف نظامی، امنیتی، سازندگی، محرومیت زدایی، اجتماعی و فرهنگی است.

به گزارش ایرنا، محمدرضا محسنی‌ثانی در دیدار با جمعی از مردم سبزوار با تبریک فرارسیدن هفته بسیج افزود: نهاد مقدس بسیج به‌عنوان شجره طیبه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و به‌عنوان یکی از نهادهای خدمت‌رسان در همه صحنه‌ها از جمله مقابله با تهدیدات نرم درخط مقدم قرار دارد.

وی تصریح کرد: آنچه که امروز سبب اقتدار جبهه مقاومت اسلامی شده است حاصل تفکر و گفتمان بسیج است، تفکری که در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر نیز با پشتیبانی از نظام و انقلاب اسلامی محاسبات و برنامه‌ریزی‌های دشمن را برهم زد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رسالت بسیج صیانت از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن است، گفت: جوانان و نخبگان بسیجی علاوه‌بر نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف اطلاعاتی و عملیاتی در حوزه فناوری‌های نوین، دانش‌بنیان و از جمله پهپادها و جنگ الکترونیک نیز خوش درخشیده‌اند.

محسنی‌ثانی اظهار کرد: در شرایط کنونی نیز نهاد بسیج ضمن تأکید بر آمادگی دفاعی و مقابله با تهدیدات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمانی زمینه مدیریت بحران و تبدیل تهدید به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی را فراهم نموده است. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سبزوار نیز در این نشست با گرامیداشت هفته بسیج و اشاره به شعار امسال «بسیج جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» از اجرای ۲۷۸ برنامه در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار محمد رامشینی با بیان اینکه از این تعداد ۴۶ برنامه به‌عنوان برنامه‌های شاخص پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: در هفته بسیج امسال برنامه‌های متنوعی با محوریت خدمت‌رسانی، فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت معنویت در سطح شهرستان سبزوار برگزار می‌شود. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سبزوار از جمله برنامه‌های شاخص این هفته را اجرای خدمت مؤمنانه در مناطق کم‌برخوردار، برگزاری اردوهای جهادی، توزیع ۲ هزار بسته کمک معیشتی به نیت ۲ هزار شهید دیار سربداران بین نیازمندان، برگزاری یادواره‌های شهدا، محافل انس با قرآن، گرامیداشت همسران و مادران شهدا و نمایش اقتدار بسیجیان عنوان کرد.وی تأکید کرد: هفته بسیج فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، خدمت و مسئولیت‌پذیری است و بسیجیان در عرصه‌های مختلف از کمک به محرومان تا حفظ آمادگی دفاعی در کنار مردم و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی حضور دارند.