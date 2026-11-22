ساری- خبرنگار کیهان:

به مناسبت چهل‌وهفتمین سالگرد تأسیس بسیج 14 هزار و 117 برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، جهادی ورزشی و خدماتی با شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با تأکید بر خدمت‌رسانی به مردم، تقویت همبستگی اجتماعی و توسعه فعالیت‌های محله‌محور در سطح استان مازندران برگزار خواهد شد.

سردار موحد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و شهدای امنیت، به‌ویژه 14 هزار و 500 شهید مازندران، حضور بسیجیان در حوادث غیرمترقبه، محرومیت‌زدایی، سازندگی، کمک به معیشت خانواده‌های نیازمند و مشارکت در مدیریت مصرف انرژی، از جمله جلوه‌های خدمت‌رسانی این مجموعه به مردم است.

سردار موحد افزود: 14 هزار و 117 برنامه برای گرامیداشت هفته بسیج در سطح استان مازندران با محوریت مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های بسیج، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف در شهرستان‌ها، بخش‌ها و محلات استان اجرا خواهد شد.

وی برگزاری اجتماعات مردمی، برنامه‌های فرهنگی و هنری، افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی، اجرای طرح‌های حمایتی و فعالیت‌های جهادی را از مهم‌ترین بخش‌های هفته بسیج برشمرد و خاطرنشان کرد: افتتاح 10 مرکز مشاوره خانواده یکی از محورهای مهم برنامه‌های هفته بسیج، توسعه خدمات اجتماعی و حمایت از نهاد خانواده است که بر همین اساس، مرکز تخصصی خانواده و کودک با تمرکز بر تربیت کودکان، روان‌شناسی کودک و ارائه خدمات تخصصی آموزشی و مشاوره‌ای در شهرستان ساری افتتاح خواهد شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران تصریح کرد: افتتاح 10 مرکز مشاوره خانواده «مهر» با هدف کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان خانواده‌ها در شهرستان‌های مختلف استان در دستور کار قرار گرفته است و همچنین نخستین مرکز آفرینش‌های هنری دخترانه «بصیر» کشور در شهرستان سوادکوه افتتاح شد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: در حوزه محیط‌زیست و توسعه فضای سبز نیز اجرای نهضت گسترده درختکاری از سوی بسیج مازندران قرار است یک میلیون و 500 هزار اصله نهال در مناطق مختلف استان کاشته شود.

فرمانده سپاه اعزام سه قرارگاه جهادی به مناطق عملیاتی و جنگ‌زده جنوب کشور و اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم استان مازندران از جمله برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: افتتاح مجموعه‌ای از پروژه‌های محرومیت‌زدایی در حوزه مسکن، آب‌رسانی، آبخیزداری و سایر زیرساخت‌های خدماتی در شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده است.

در این نشست تأکید شد که توسعه خدمات زیربنایی و کمک به رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار از اولویت‌های فعالیت گروه‌های جهادی و مجموعه بسیج سازندگی است.

فرمانده سپاه کربلا گفت: در راستای نهضت مواسات و همدلی، بیش از سه هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند، اهدای 35 سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند و 900 بسته کمک‌تحصیلی برای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در هفته بسیج توزیع خواهد شد.

سردار موحد افزود: اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های هنری، ادبی و مناسبتی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزاری رویداد کتاب‌خوانی «خط امین 3»، جشنواره‌های سرود در شهرستان‌ها، مسابقات فرهنگی و هنری و برنامه‌های ویژه اقشار مختلف بسیج از جمله این فعالیت‌هاست.

وی اضافه کرد: اجرای سمفونی با موضوع شهدای مازندران و با حضور گروه ارکستر صداوسیما در تالار مرکزی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر برنامه‌های شاخص هفته بسیج است.

وی در این نشست با اشاره به آغاز برنامه‌های سومین کنگره شهدای استان مازندران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر و رسانه برای معرفی سیره و زندگی شهدا تأکید کرد.

موحد برگزاری تئاتر آیینی ویژه یادواره 61 شهید زن استان مازندران با محوریت شهیده زینب علیزاده در شهرستان بابل‌، اجرای پویش اهدای خون با مشارکت داوطلبانه بسیجیان در مراکز انتقال خون استان، برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در پنج شهرستان نکا، قائم‌شهر، بابلسر، چالوس و یک شهرستان دیگر‌، برگزاری اجتماعات مردمی، جشن‌های سالگرد تأسیس بسیج، برنامه‌های ورزشی و پیاده‌روی خانوادگی، حلقه‌های صالحین در نمازهای جمعه و میزهای خدمت، اجرای طرح «گره‌گشا» با محوریت برگزاری میزهای خدمت و رسیدگی به مطالبات مردمی، برگزاری مسابقات استانی «میدان‌یار»‌، راه‌اندازی مرکز آموزش «جان‌فدا» از جمله برنامه‌های هفته بسیج اعلام کرد و افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و مقابله با اخبار نادرست اصحاب رسانه در کنار مجموعه‌های اجرائی و خدماتی می‌توانند نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی عمومی و معرفی فعالیت‌های مردمی ایفا کنند.