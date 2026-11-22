خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: طیف دریافت‌کننده هدایای برجام با استقبال از خواسته‌های ذلت‌بار دشمن به‌دنبال گنجاندن سرمایه‌های ملی صنایع موشکی و هسته‌ای ایران در مذاکرات هستند.

حجت‌الاسلام دکتر سید‌احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نماز جمعه افزود: دشمنان آمریکایی قصد دارند موضوع هسته‌ای و موشکی را وارد مذاکره کنند و در داخل نیز برخی از وابستگان طیفی که در برجام هدایایی دریافت کردند و سیاست ددمنشانه شیطان بزرگ را نادیده می‌گیرند، ساده‌لوحانه اعلام کردند که آمریکا می‌خواهد ۳۰۰ ميليارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند!

وی با بیان اینکه حاکمان آمریکایی از هر دو حزب، کینه و دشمنی‌شان با ملت ایران، روشن و آشکار است؛ افزود: عده‌ای در داخل کشور به هر علت این موضوع را درک نمی‌کنند و دقیقاً همان را دنبال می‌کنند که دشمنان آمریکایی ما به‌دنبال آن هستند.

وی افزود: با این حال، ملت ما هوشیار است و به هیچ‌وجه به دوران پیش از دفاع دوم باز نخواهد گشت. ۲۵ سال مذاکره‌ خسارت‌بار با آمریکا، اروپا و آژانس هسته‌ای، درس عبرت است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان خطاب به نیروهای مسلح شجاع و دلیر ایران اسلامی خاطر نشان کرد: نگذارید محاصره ایران توسط شناورهای آمریکایی ادامه یابد. شما به‌خوبی می‌دانید و قدرتش را هم دارید که چگونه این محاصره دریایی را بشکنید. به شما عزیزان درود می‌فرستیم، ‌ای جنگاوران سپاه و ارتش، نگذارید دشمن تجدید قوا کند؛ بزرگ‌ترین، کوبنده‌ترین و مهلک‌ترین ضربات خود را بر ارتش تروریستی آمریکا و رژیم جعلی وارد کنید. تهاجم را ادامه دهید و ضربات خود را پی‌درپی بر دشمنان آمریکایی و ضدبشر وارد کنید؛ در مقابل هر ضربه‌ دشمن، ضربات متعدد بزنید و تا رسیدن به پیروزی نهائی و رفع محاصره، این روند را ادامه دهید. آخرین نفس‌های این محتضر را بگیرید، آخرین گام‌ها را بردارید و به فضل خداوند متعال کار را تمام کنید؛ چرا که وعده الهی است که هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر شما مقاومت کند. حجت‌الاسلام شاهرخی گفت:حاکمان کشور قطر اگر میانجی‌های صادقی هستند، چرا خلبان‌های شجاع ایران اسلامی را بازنمی‌گردانند؟ از وزارت امور خارجه می‌خواهیم که تعلل و تأخیر نکند و با جدیت، بازگشت خلبان‌های شجاع و مقتدر ایران اسلامی را دنبال کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج مستضعفین؛ میوه درخت تنومند خداباوری و خودباوری است که با گذشت از خواسته‌های شخصی و قرار دادن منافع مردم و اجرای دستورات الهی در اولویت، توانستند این مسیر را با موفقیت طی کنند.

حجت‌الاسلام دکتر ‌سید‌احمد‌رضا شاهرخی افزود: خداباوری در هر فرد بسیجی چه عضو رسمی سازمان بسیج باشد و چه نباشد معنایی عمیق دارد و البته پیشنهاد ما بر این است که برای بهره‌مندی کشور از نظم و سرعت بیشتر در رسیدن به اهداف ملی‌، همگی عضو سازمان بسیج گردند.