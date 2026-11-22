شیراز- خبرنگار کیهان:

شمیم عطر شهادت و ایثار، فضای بوستان شهید مطهری در منطقه ۵ شهرداری شیراز را آکنده از معنویت کرد و مردم ولایتمدار و شهیدپرور این کلان‌شهر، پیکر مطهر یک کبوتر خونین‌بال دوران دفاع‌مقدس را در فضایی آکنده از حماسه و دلدادگی به خاک سپردند. این آیین نورانی، تجدید عهدی عمیق با آرمان‌های بلند شهدایی بود که جان خود را در راه صیانت از ارزش‌های اسلامی و پاسداری از مرزهای میهن تقدیم حق کردند.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز در این آیین باشکوه با تبیین رسالت خطیر گرامیداشت یاد و نام شهدا اظهار کرد: حضور در این مراسم، تجدید میثاق با ارزش‌های الهی است. شهدا پیام‌آوران زنده و جاودان دفاع از مظلومان جهان، حراست از حریم آب و خاک و مقاومت بی‌امان در برابر طاغوت زمان و استکبار جهانی هستند؛ پیامی که امروز بیش از هر زمان دیگری در تارک تاریخ مقاومت می‌درخشد.

اسدی با اشاره به خباثت‌های مستمر جبهه کفر و استکبار در تحولات منطقه به‌ویژه جنایات هولناک در غزه یادآور شد: سردمداران نظام سلطه و چهره‌های خبیثی که تنها به منافع نامشروع سرمایه‌داران ظالم می‌اندیشند، در برابر اراده پولادین ملت‌های آزاده جهان به استیصال رسیده‌اند. با این حال، وعده قطعی الهی و دلدادگی امت اسلامی نویدبخش اضمحلال و نابودی قطعی جبهه باطل است. وی با قدردانی از حضور مؤمنانه، بصیر و آگاهانه مردم در تمامی صحنه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی تصریح کرد: ملت دغدغه‌مند و انقلابی ایران در آزمون‌های بزرگ تاریخی بارها ثابت کرده‌اند که با صلابت پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و همین حضور به‌هنگام، محاسبات دشمنان قسم‌خورده را به شکست کشانده است.

شهردار کلان‌شهر شیراز همچنین با تأکید بر تغییر موازنه‌ها و معادلات نبرد به نفع جبهه حق خاطرنشان کرد: امروز دشمنان ملعون و مستأصل در میدان تحلیل و عمل درمانده‌اند و این پیروزی‌های مکرر و نصرت‌های الهی، حاصل الطاف بیکران پروردگار بر دل‌های پاک این ملت بزرگ و رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی است که مسیر نورانی خود را با اقتدار تا ظهور منجی عالم بشریت ادامه خواهد داد.

آیین تشییع و خاکسپاری این شهید گمنام، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم شیراز با فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ پیوندی که با حضور نسل‌های مختلف در این مراسم بار دیگر به نمایش درآمد. آرام‌گرفتن پیکر این شهید در بوستان شهید مطهری، نام و یاد او را به بخشی ماندگار از هویت معنوی محله و شهر بدل کرد و یادآور شد که راه پاسداری از میهن، و دفاع از مظلومان با گذر زمان خاموش نخواهد شد.